Объявление о мобилизации на подъездах в Киеве: кому нужно идти в военкомат

В КМВА прокомментировали объявления на домах Киева о мобилизации. При каких условиях нужно идти в военкомат.

В Киеве на подъездах жилых домов заметили бумажные объявления, где напечатан закон о мобилизации и приказе для военнообязанных прибыть в районный военкомат до 31 января. В социальных сетях пишут, что такие документы были замечены на жилых домах в Голосеевском районе столицы.



Жители домов говорят, что не знают как им действовать – идти в военкомат уже сейчас, или ждать повестки.

В Киевской городской военной администрации сайту ТСН.ua прокомментировали объявления о которых идет речь.

"Районные в городе Киеве территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП), во исполнение указа президента Украины "О введении военного положения в Украине", об "Общей мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизацию", имеют право доводить до граждан информацию о плановых мероприятиях. Это обычная работа ТЦКСП. Не стоит воспринимать такие объявления в другом контексте. Все в пределах законодательства и компетенции ТЦКСП", – рассказали ТСН.ua в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

В КМВА добавляют, что объявления на подъездах домов – это информирование населения о том, что мобилизационный процесс в стране продолжается и напоминания для тех, кому уже были вручены повестки, явиться в военкомат.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали для ТСН.ua о том, стоит ли ждать и когда усиления мобилизационных мероприятий в нашей стране.

Читайте также:

В каких случаях мужчинам с инвалидностью могут отказать в выезде за границу: разъяснение ГНСУ

Как будут извещать военнообязанных о том, чтобы они явились в военкомат: мнение юриста

Военнообязанные для мобилизации будут искать в шести государственных реестрах