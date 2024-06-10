Обязательное знание английского языка в Украине: кого без этого не возьмут на работу и, как можно выучить иностранный

Народные депутаты приняли закон, призванный повысить уровень знания английского языка у разных категорий государственных служащих, а также среди маленьких украинцев. В частности — английский станет обязательным в детских садах. А также – для кандидатов на высокие государственные должности.

Об этом говорится в материале корреспондентов ТСН.

В Украине в детсадах с сентября 2026 года должны преподавать английский язык. В меньших группах - в виде игры, в старших - как уроки.

Законодатели говорят - умышленно дали отсрочку начала действия нормы, чтобы педагоги успели подготовиться.

"Это не означает, что все воспитатели в садиках должны сдавать тест на английский. Нет. Достаточно какого-то молодого специалиста, который как раз закончит пединститут, а язык английский должен быть обязательным в пединституте, конечно, сможет преподавать. Или же это могут быть какие-то на четверть ставки школьный учитель, или кто преподает для первоклашек, ну там для начальной школы", - говорит народный депутат Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук

Больше всего споров в первоначальном варианте законопроекта вызвало предложение полностью убрать украиноязычный дубляж фильмов, зато только титровать ленты. После горячих дискуссий депутаты решили компенсировать кинотеатрам показ лент на языке оригинала. Но таких сеансов может быть не более 10 процентов. И - в удобное для зрителя время.

Через два года после окончания военного положения претенденты на должность главы или заместителя главы райгосадминистрации должны будут сдать тест на английский не ниже уровня B1. Не все опрошенные ТСН чиновники готовы к такому испытанию.

Для этого на портале "Дія. Освіта" есть немало инструментов. Для начинающих самой полезной является программа "Промова". Ее можно скачать как приложение на смартфон или пользоваться с компьютера. Изучать можно разные языки.

Приложение "Речь"

Регистрация занимает всего несколько минут. Важно - вам нужно будет идентифицировать свою личность через "Дію", ведь "Промова" является бесплатной только для граждан Украины - до ноября 26-го года.

У кого уровень английского достаточный, может скачать программу «Лайбрариус». Там в бесплатном доступе - одна тысяча книг разных жанров.

Кандидаты на должность главы высшего учебного заведения - еще одна категория граждан, которые должны будут доказать владение английским. Ректор Ивано-Франковского национального медицинского университета Роман Яцишин начал изучать английский язык еще в советское время. Принятый закон требует знать английский не только у топ-чиновников. Патрульные полицейские, врачи экстренных служб так же должны уметь поговорить с иностранцами. Уже через два года после завершения военного положения операторы скорой должны уметь принять вызов на английском, а через четыре года - врачи в приемных отделениях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Без знания английского не возьмут на работу! Для кого иностранный станет обязательным?

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