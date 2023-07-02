Обязательный английский язык в Украине: знания с некоторых начнут требовать уже через 2 года, а кому-то позволят поучить - 4

Через несколько лет, когда закон введут — английский должен стать помощником во многих сферах — это медицинская служба и полиция, которые должны понять просьбу о помощи.

Президент Владимир Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект по английскому языку в Украине. Ее через несколько лет должны обязательно изучить государственные служащие разных категорий, экстренные службы. Со временем введут английский во всех детсадах, говорится в ТСН.

В мэрия Ивано-Франковска на английский делают ставку, многие работники его учат. Мэр Руслан Марцинкив не без проблем с грамматикой тоже общается на иностранном. "Думаю, большинство не с нуля будут, имеют какую-то базу, поэтому практик не столько есть, но если закладывать, работать над этим, то может получиться", — убеждает он.

Законопроект о применении английского языка в Украине – уже в парламенте. Это касается не только служащих, но и повседневных сфер жизни. Внедряется будет постепенно, и это – не принуждение, а преимущество.

Расширенный список госслужащих-полиглотов должен утвердить Кабмин. Для каждой категории будет переходный период. Например, руководитель обладминистрации будет сдавать экзамен по английскому через два года после принятия закона. “А вот полицейские или военнослужащие, для них предусмотрено 4 года. И этот отсчет даже не начинается, пока не завершится военное положение и понятно, что никто там из окопов или по несению службы не занимался еще на английском языке”, — объясняет депутат Евгения Кравчук.

На государственной службе сейчас больше 160 тысяч чиновников. Уже год как для них действует специальная программа по изучению английского – бесплатная. "Система позволяет в любое время заниматься. То есть ты сам себе выбираешь удобное для себя время, выстраиваешь свою траекторию обучения”, — говорит глава Национального агентства по государственной службе Наталья Алюшина.

Младшим легче учить язык, старшее же поколение служащих должно быть конкурентным, а потому за английский должен взяться — курсы удобны и для них. "Когда ты занимаешься индивидуально, ты не стесняешься, что, возможно, неправильно что-то проговариваешь", — говорят "ученики".

Украина сейчас должна использовать все возможности, чтобы мир не забывал о наших приоритетах и стремлениях. Через несколько лет, когда закон введут — английский должен стать помощником во многих сферах — это медицинская служба и полиция, которые должны понять просьбу о помощи. А еще объявления в транспорте, таблички в музеях. А вот будет ли обязательным показ фильмов в кинотеатрах на языке оригинала — на английском — об этом в парламенте может возникнуть дискуссия.

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