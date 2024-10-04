Обыски у главы Хмельницкой МСЭК: пачки денег были даже рядом с туалетной бумагой

Стали известны новые ошеломляющие подробности обысков в трехкомнатной квартире семьи руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК. В доме нашли 5 млн 244 тыс. дол., 300 тыс. евро и более 5 млн грн.

В комментарии для ТСН.ua стражи порядка отметили, что деньги в этом жилье были даже в туалете возле туалетной бумаги.

"Деньги складывали везде, где еще оставалось свободное место, даже в туалете", – рассказали правоохранители.

Также в ГБР отметили, что в незаконном обогащении был разоблачен сын руководительницы областной МСЭК, занимающий руководящий пост в областном управлении Пенсионного фонда.

В соцсети на странице мужчины, имя и фамилия которого совпадают с персональными данными председателя областного Пенсионного фонда, есть недавний перепост сообщения, которое имеет риторическое название: "Как Римская империя научила нас, что роскошь – опасна…".

На странице женщины, персональные данные которой полностью совпадают с данными реководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК, также есть перепост сообщения, которое имеет символическое название: "Все активы должны принадлежать народу Украины, а не олигархам!!!".

Обыски у чиновников в Хмельницком

В Хмельницкой области ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына – руководителя облуправления Пенсионного фонда на незаконном обогащении на миллионы долларов. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн дол. в разных валютах.

Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке: в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты. Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Семье топ-чиновников принадлежит немалое состояние. Среди прочего они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом в одном из парков города. За границей в их собственности – недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн. дол.

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