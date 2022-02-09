Обзывали "вкидышем", вот и "переклинило": Рябчук эксклюзивно рассказал подробности расстрела нацгвардейцев в Днепре

Артемий Рябчук рассказал, что его возмущала несправедливость и нелепые задачи.

В ГБР обнародовали три версии трагедии на заводе "Южмаш" в Днепре, где срочник расстрелял пять человек. Это — неуставные отношения, психическое состояние или чье-либо поручение. В ходе допроса подозреваемый Артемий Рябчук рассказал, что причиной его поступка стала злоба на несправедливость.

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Об этом 9 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Рябчук говорит, что он в ужасном состоянии из-за несправедливости

ТСН удалось получить эксклюзивное видео первого допроса и показы, от которых срочник Артемий Рябчук уже отказался:

"У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел", — говорит на видео парень.

Подозреваемый несколько часов подробно рассказал и о поступке и о том, что предшествовало. Мечтал о службе, но не такой – объясняет Артемий Рябчук. Он сам захотел пойти на срочную службу, стремился быть спецназовцем.

Говорит, что курс молодого бойца ему нравился, однако, когда попал в часть Нацгвардии в Днепре, реальность оказалась не такой, как ожидал.

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"График немного убийственный. Не успеваешь отдохнуть. Если контрактники заступают сутки через три, то мы сутки через сутки. На карауле нужно все время убирать. И старшие постоянно за этим следят", — говорит Рябчук.

Говорит, что насилия или вымогательства не было. Однако его угнетали несправедливость и нелепые задачи.

"Я выхожу в свитлицу, а там вроде бы парты криво разложены. Нам давали нитки, чтобы мы их натягивали и ставили парты ровно. Я посреди ночи это делал вместо того, чтобы выспаться", — говорит подозреваемый.

Из-за того, что Рябчук доложил командиру о драке в части его обзывали "вкидышем"

Все обострилось в январе. Объясняет: вмешался в ссору двух военных, разнял их и доложил об инциденте командиру.

"Не успел дойти до начальника стражи, как мне начали кричать в спину о том, что у них не любят вкидышей". Со мной перестали общаться даже те, с кем мы нормально контактировали. Я чувствовал себя ненужным в нашей роте", — говорит Артемий Рябчук.

Следователь из отдела ГБР Андрей Саляк подтверждает это. Он говорит, что после инцидента молодого человека начали обзывать "вкидышем".

"И это очень его психологически поразило в негативном плане", – говорит следователь.

Артемий Рябчук говорит, что его в один момент просто "переклинило"

26 января утром нацгвардейцы заехали на суточное дежурство на "Южмаш". Артемий Рябчук рассказал, что вечером, когда он должен был отдыхать, ему приказали развесить таблички в комнатах с описанием имущества. Потом не мог заснуть, а когда вступил в тревожную группу, эмоционально почувствовал себя еще хуже.

"Я сижу, жду, книгу пытаюсь читать. В голову ничего не лезет. Здесь заходят и спрашивают, почему не убрано, почему бушлаты не натянуты. И тут меня здесь просто "переклинило". Я был в таком состоянии, что взял автомат и зарядил его", — говорит во время допроса подозреваемый нацгвардеец.

Это показания Артемия Рябчука после задержания в присутствии госзащитника. Свою вину признал при избрании меры пресечения. Но как только у него у подозреваемого появились новые адвокаты – от показов он отказался.

Что говорят в МВД и ГБР?

В то же время МВД обнародовало результаты проверки. Комиссия признала нарушение порядка и организации службы. В частности, ставница для оружия должна быть надлежащим образом замкнута, однако соблюдение этого правила никто не контролировал. Так что подозреваемый смог беспрепятственно использовать заряженное оружие.

"Это все в конце концов вылилось в ужасную трагедию. Соблюдение всех норм и правил могло, если не предотвратить полностью риск совершения этой трагедии, то, по крайней мере, минимизировать количество жертв", — говорит замминистра МВД Евгений Енин.

Факты неуставных отношений также выявила комиссия. Весь личный состав проанкетирован. Однако в МВД заявляют: говорить, что это говорит о мотивах расстрела, нельзя. Их до сих пор устанавливают следователи ГБР.

"Применение любого насилия по отношению к нему он опровергает. Завышена была оценка о самой службе. Он ее видел совсем по-другому. Идеализировал, можно так сказать", — говорит следователь из отдела ГБР Андрей Саляк.

Также среди версий – заказ иностранных спецслужб или частных лиц. Подозреваемый посещал Россию.

"Соответствующие поручения определенным спецслужбам предоставлены, но у нас до сих пор таких сведений, свидетельствующих об этом, нет. Он сам объясняет в своих показах, что когда он совершал это преступление, он находился в таком состоянии омрачения", — говорит следователь из отдела ГБР Андрей Саляк.

Еще одна версия следствия – особенности психического состояния. Уже в ближайшее время подозреваемый будет доставлен на комплексную экспертизу. Ее будут проводить около месяца не в Днепре.

Напомним:

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