Обзывают киевлян "крысами", героев – "у*банами" и вешают флаги РФ: что в Украине творят любители "русского мира"

Всех нарушителей оперативно находят и задерживают правоохранители. А некоторые "герои" даже записывают видео с извинениями.

В Украине за последние дни произошли сразу несколько скандалов с фанатами русского мира. Живя в Украине и каждый день видя российские атаки по гражданским, эти персонажи не только не прекращают любить врага, но и публично демонстрируют это: обзывают своих сограждан "крысами", героев — "у*банами" и развешивают флаги страны-агрессорки.

ТСН.ua собрал последние скандалы с любителями "русского мира" в Украине.

Радовалась взрывам в Киеве

Накануне шок и возмущение в Сети вызвала молодая женщина, которая радовалась взрывам во время российской ракетной атаки по Киеву 7 октября. Ею оказалась Алина Волошина. Во время воздушной тревоги она находилась на железнодорожном вокзале и записала там видео, в котором насмехалась над бежавшими в укрытие киевлянами. В ролике Волошина говорила, что "россияне е*ашат украинцев" и "вот, смотрите, как крысы побежали".

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Но радости женщины длились недолго: на ее видеоролик наткнулась киевская полиция и в тот же день задержала обожательницу России в одном из заведений питания вблизи вокзала.

Нарушительницей оказалась 23-летняя уроженка Донетчины, которая в последнее время проживала в Киеве.

В Киеве на вокзале женщина радовалась взрывам и насмехалась над местными

Задержание Алины Волошиной / Фото: из соцсетей

Заметим, что этот инцидент – далеко не первое проявление любви к "русскому меру" со стороны Волошиной. Так, удалось найти ее TikTok-страницу, и некоторые ролики оттуда откровенно шокируют. На них женщина поддерживает так называемые "ДНР" и "ЛНР" и восхищается террористами из ЧВК "Вагнер". В частности, на одном из видео Волошина наложила на лицо виртуальную маску с картами оккупированных территорий Донетчины и Луганщины в цветах российского флага. Для аудиосопровождения выбрала песню, в которой, в частности, звучит: "Для меня Россия – мама, папа – яркий триколор. Те, кто валят за границу – это родины позор". А еще женщина хвасталась логотипом "Вагнера" на аватарке и "пела" в дуэте с боевиком этой группировки.

Как сообщили источники ТСН.ua, правоохранители тщательно исследуют контакты Волошиной:

"Исследуется ее телефон, изучаются ее контакты. Также будет решен вопрос об открытии уголовного производства".

TikTok Алины Волошиной шокирует: что постит женщина, которая насмехалась над киевлянами во время взрывов

Называл погибших героев "у*банами" и радовался их смертям

Еще один инцидент произошел в Киеве. Там полиция задержала мужчину, который записывал унизительные видео, где радовался смертям военных, восхищался большим количеством флажков на Майдане Независимости и называл погибших "у*банами", "бандеровцами". А еще автор видео был недоволен рекламой некоторых подразделений Сил обороны Украины. Их бойцов мужчина назвал "неонацистами".

По данным OBOZ.UA, мужчиной на видео может быть Денис Виценко. В Сети пишут, что он – киевский музыкант, основатель музыкальных проектов, музыкальный преподаватель, автор многих песен и человек, сыгравший множество концертов.

Называл погибших Героев «у*банами» и радовался их смертям: в Киеве задержали мужчину

Видео нарушителя полиция нашла во время мониторинга соцсетей и задержала мужчину вблизи места жительства в результате проведенных оперативных мероприятий совместно с сотрудниками СБУ. Ненавистником Украины оказался 45-летний уроженец Харькова, в последнее время проживающий в столице.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об оправдывании или признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Задержанному грозит до пяти лет заключения.

Полиция задержала в Киеве мужчину, который радовался гибели украинских героев/Фото: Нацполиция Украины

Эта история получила продолжение: впоследствии в Сети появилось так называемое извинение нарушителя. Мужчина "попросил прощения" сразу у всех, кого он мог оскорбить своими "слишком резкими словами". Злоумышленник заявил, что ему "сыпятся сраные сообщения". После этого он попытался оправдаться своей якобы "благородной деятельностью", связанной с обучением детей и концертами в детдомах. В этом же видео мужчина назвал свою фамилию – Виценко.

Попробовала повесить флаг РФ в Одессе

В Одессе 7 октября женщина пыталась повесить российский флаг на месте снесенного памятника Екатерине II.

Сначала об инциденте сообщили местные телеграм-каналы. На кадрах была женщина в солнцезащитных очках и спортивной одежде, поднявшаяся на постамент снесенного монумента "Основникам Одессы", центральной фигурой которого была российская императрица Екатерина II. Женщина развернула российский флаг и пыталась закрепить его на постаменте, но группа прохожих помешала ей.

Женщина в Одессе попыталась повесить российский флаг на постамент снесенного памятника императрице Екатерине II/Коллаж

Очевидцы требовали от нарушительницы прекратить ее действия и в какой-то момент между ними вспыхнула стычка. Один из мужчин вырвал триколор из рук злоумышленницы. Люди напомнили женщине, что в этот же вечер Россия нанесла удар по городу, в результате которого погиб человек. Однако любительница РФ взялась спорить и утверждать, что ракеты по Одессе запустила якобы не страна-агрессор, а продолжается "гибридная война".

Кстати, когда женщину заставили снять очки, она сказала по-русски: "Ахмат" – сила, Россия – мощь, Аллаху акбар, Бог – один, ребята".

Полиция Одесской области сообщила в ночь на 8 октября, что установила личность нарушительницы и доставит женщину в территориальное подразделение, где будет дана правовая квалификация ее действиям.

Полиция задержала женщину, попытавшуюся вывесить российский флаг в Одессе/Фото: Нацполиция Украины

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