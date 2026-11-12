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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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"Очень хочется жить": тяжелобольная одесситка, которая спасает кошек, собирает деньги на больницу

Тяжелобольная одесситка с семью спасенными котами осталась без денег на больницу из-за войны и отсутствия пенсии.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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женщина в Одессе нуждается в помощи

Тяжелобольная одесситка, которая спасает кошек, собирает деньги на больницу

Летом ТСН.ua рассказывал историю одесситки Натальи, которая много лет помогает беспризорным животным, а сейчас сама нуждается в медицинской помощи. В квартире женщины живут семеро котиков, которых она подобрала на улицах Одессы. Благодаря неравнодушию наших читателей женщина смогла пройти медицинское обследование, однако ее состояние здоровья снова резко ухудшилось — врачи настаивают на срочной госпитализации и лечении.

Наталья снова обращается за помощью к людям. Женщине 62 года, однако за неимением стажа пенсию она начнет получать только в 65 лет. Средств на лечение у нее совсем нет, ведь все имеющееся она тратит на корм и уход за животными.

Котики, которых подобрала с улицы Наталья Васильевна

Котики, которых подобрала с улицы Наталья Васильевна

Кроме острой гипертонической болезни и сердечной астмы, у женщины диагностировали сахарный диабет. Она также испытывает серьезные проблемы с позвоночником и едва передвигается по квартире. И ко всему имеет проблемы с щитовидной железой.

«Мне тяжело ходить. Раньше я даже у друзей помощи не просила, потому что находила дополнительную подработку в Одессе и могла прокормить себя и своих котиков. А сейчас из-за войны, постоянных обстрелов и постоянных панических атак стала инвалидом. Врачи настаивают на срочной госпитализации, а я этого боюсь, потому что представляю, сколько все стоит: компьютерная томография, МРТ, капельницы. Что-то, конечно, будет бесплатным, но лекарства, особенно сосудистые, очень дорогие. Когда я сдала все анализы, врачи смотрели на меня как на призрак, потому что состояние моего здоровья очень тяжелое. Они удивлялись, как я вообще держусь на ногах с таким "букетом" болезней», — рассказывает Наталья Васильевна.

Вместе с тем женщина волнуется за своих четырехлапых друзей. Сейчас у нее их семеро, одну кошку недавно удалось пристроить — вскоре она поедет в Германию.

«Если со мной что-то случится, моих кошек ждет гибель. Их просто некуда девать. В Одессе все приюты переполнены, а некоторые уничтожены вражескими обстрелами. Летом вы помогли мне пройти обследование, за что я безгранично благодарна людям. Они также очень помогли с кормом для животных, поэтому я решилась снова попросить о помощи, потому что больше не у кого. Пока я буду в больнице, за животными будет присматривать соседка. Мне очень хочется хоть частично подлечиться и вернуться в свой дом и к котикам. А без посторонней помощи это невозможно, очень прошу всех неравнодушных о поддержке, потому что очень хочу жить», — говорит сквозь слезы женщина.

Поскольку банковские карты Натальи Васильевны заблокированы, финансовую помощь собирает ее близкая подруга.

  • Реквизиты для помощи:
    · Номер карты: 4441 1144 0675 4323
    · Получатель: Науменко Людмила Васильевна

Помощь для животных:

  • Корм для котиков можно отправлять по адресу:
    · Город: Одесса (Черемушки)
    · Отделение Новой почты: №68, ул. Радостная, 2/4
    · Получатель: Грабован Наталья Васильевна
    · Телефон: 063 816 65 23

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