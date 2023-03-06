"Очень хорошая для нас тенденция": эксперт рассказал, как оккупанты теряют контроль на поле боя

Российская оккупационная армия теряет контроль на поле боя. Российское командование активизировало проведение мероприятий принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массовых побегов с фронта.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Началась очень хорошая для нас тенденция – враг стянул к нам все, что можно. В том числе некоторые патриотические движения, общественные организации. В районе Угледара воюют так называемые "казацкие батальоны". Они прибыли из Кубани и выразили недовольство руководством вооруженных сил РФ, а именно тупостью и необоснованностью приказов местного командования, "казачьи батальоны" передали 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота России", — рассказал эксперт.

Жданов отметил, что это та бригада, которую украинские силы разгромили в районе Угледара и которая понесла тяжелые потери в личном составе и технике. Но новое "подкрепление" из Кубани отказывается участвовать в наступательных действиях и выполнять приказы некомпетентного командования РФ. В свою очередь, российское командование активизировало проведение мер принудительного и карательного характера.

"Они так и не сумели провести ротацию и группировку этой бригады, чтобы полностью восстановить ее боеспособность и чтобы она перешла к наступательным действиям. Враг пошел другим путем — передал этой бригаде усиление в виде двух "казацких батальонов". А когда они увидели, как из ими ведут себя и какие приказы отдают, отказались участвовать в наступательных действиях и выполнять приказы некомпетентного командования.В связи с этим командование российских оккупационных войск активизировало проведение мер принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового покидания районов ведения боевых действий", — добавил Жданов.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в войне. Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется.

Тем временем за минувшие сутки ряда "200-х" пополнили еще 650 оккупантов. Общие боевые потери России на 6 марта составляют 153 770 человек.