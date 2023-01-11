Очень ласковый суд: в Киеве серийного вора элитных авто просто отпустили домой

Полиция в Киеве задержала серийного вора элитных автомобилей. 50-летнего злоумышленника ловили не один год, был проведен большой объем работы, чтобы поймать его со всей доказательной базой. Полицейские отслеживали каждый шаг вора. Его задержали, предъявили обвинение. Но как были в шоке следователи и полицейские, когда злоумышленника просто отпустили из зала суда под домашний арест.



Полицейские задержали мужчину за угон внедорожника, который он уже успел продать своим "клиентам". Кроме этой Toyota угонщика подозревают в серии завладений другими транспортными средствами. Кстати, следователи у него дома, кроме вещественных доказательств, нашли еще и оружие.



"Злоумышленник пойман со всей доказательной базой, там целый букет криминальных статей и за это ему грозит до 12 лет лишения свободы", — сообщали полицейские после задержания серийного угонщика элитных авто.

Но неожиданно серийного автомобильного вора вместо наказания отпустили домой прямо из зала суда. Такому решению удивляются все – и работники прокуратуры, и полиции.Злоумышленник был отпущен под домашний арест после решения судьи Подольского районного суда Андрея Анохина. Почему это произошло – пока неизвестно.Сайт ТСН.ua пытался выяснить причину такого решения непосредственно у судьи Анохина, но он не захотел комментировать свое решение по автомобильному угону."Обращайтесь, пожалуйста, к судьям-спикерам Подольского районного суда города Киева, это их парафия — комментировать", — объяснил нам судья Андрей Анохин и отказался что-либо к этому добавить.Полицейские просто шокированы ситуацией, когда, по их словам, фактически рецидивиста отпускают под домашний арест. И уже в скором времени в городе снова начнут исчезать престижные автомобили, говорят правоохранители.Ведь угонщик элитных автомобилей очень не простой человек. Как рассказывают правоохранители, послужному списку автоугонщика может позавидовать любой преступник.

"Он хорошо известен рядом совершенных правонарушений и даже попыткой откупиться от уголовной ответственности. Дела предыдущих лет продолжают находиться в судебном разбирательстве, но каждый раз ловкачу удается выйти на свободу, уплатив залог, суммы которых достигают совсем немало — от 300 000 до почти 2 000 000 гривен", – рассказали ТСН.ua источники в правоохранительных органах.

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