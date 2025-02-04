"Очень любил детей и жену": что известно об убитом 39-летнем ТЦКовце

Сегодня в Диканьке на Полтавщине простились с 39-летним сотрудником территориального центра комплектования Александром Сикальчуком, убитым выстрелом во время сопровождения мобилизованных несколько дней тому назад.

ТСН.ua разыскал жену этого работника ТЦК и пообщался с ней. Готовясь к похоронам и еле сдерживая слезы Алена Сикальчук сказала нам, что без отца осталось двое детей. К этому она добавила, что хочет добиться того, чтобы убийца мужа получил высшую меру наказания.

" Хочу, чтобы была высшая мера ", — сказала нам эта женщина.

Что известно о ТЦКовце

По данным Диканьского поселкового совета, в августе Александр должен был отмечать свой юбилей — 40 лет. Также по данным Диканьской общины, Сикальчук был мобилизован в сентябре прошлого года, а службу проходил в ТЦК.

Судя по фото Сикальчука, которые размещены на его странице в соцсети, у него, как и у подозреваемого в его убийстве, 40-летнего Вадима К., есть двое маленьких детей.

На десятках фотографий, выложенных в соцсети, Сикальчук изображен со своими детьми на прогулках, в домашней обстановке, во время игр и праздников.

Александр Сикальчук много фотографировался со своими детьми. Фото со страницы А.Сикальчука в соцсети.

После того, как представители поселкового совета опубликовали пост о похоронах Сикальчука, одна из пользовательниц соцсети так прокомментировала смерть последнего: "Очень любил и ценил свою жену и детей, был хорошим сыном для родителей".

Похороны Александра Сикальчука. Фото: Суспильне Полтава.

Представитель поселкового совета Инесса Реклинг, знающая семью погибшего и присутствовавшая на похоронах, в комментарии для ТСН.ua рассказала следующее: "У Александра добрая порядочная семья, его жена работает в продуктовом магазине. Александр был работящим мужчиной. У них с женой двое детей. Девочка учится во втором классе, мальчик старше. Александр был мобилизован в 2023 году. Он не воевал, служил в ТЦК. На похоронах было очень много людей. Детей на похоронах не было. Его маму еле оторвали от его гроба... "

Убийство военнослужащего: хронология событий

По официальным данным командования Сухопутных войск, 1 февраля этого года на автозаправочной станции в Пирятине во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр произошло вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). В результате тяжелого ранения мужчина скончался.

Впоследствии правоохранители выяснили, что нападение совершил 40-летний житель города Лубны Вадим К., по версии следствия, пытавшийся таким образом освободить родственника своей сожительницы от мобилизации.

Подозреваемый в убийстве 40-летний житель Лубны, который "освобождал" родственника сожительницы от мобилизации. Фото: Полтавская областная прокуратура.

По решению суда оба мужчины арестованы на 60 суток, в отношении них расследуются уголовные производства.

Ранее сообщалось о том, что Сырский жестко отреагировал на серию нападений на ТЦК и убийство военного.

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