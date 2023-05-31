"Очень маленькое количество людей понимает: где, что и как": Подоляк высказался о контрнаступлении

Контрнаступление Вооруженных сил Украины — это не вопрос одного-двух дней или недели, это огромное количество разных мер. Очень ограниченный круг людей понимает, что и как происходит.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Страна должна понимать, что это не вопрос одного-двух дней или недели, — это огромное количество различных мер, которые, в частности, уже идут. Президент сказал, что соответствующие сценарии и направления утверждены на Ставке верховного главнокомандующего. Очень маленькое количество людей понимает: где, что и как. Это постепенное нарастание агрессивных действий со стороны Украины, которые должны привести к тому, что российская оборона просядет. И эти действия идут, что-то уже происходит, что-то будет наращиваться", — высказался представитель ОП.

Подоляк отмечает, что следует говорить о контрнаступлении. По его словам, "не нужно бояться" этого. Ведь "это необходимость, без этого ничего не будет, без этого будем проигрывать войну".

Напомним, 27 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал на своей странице видео, в котором намекнул на контрнаступление украинских военных. подпись к ролику: "Пришло время возвращать свое".

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