"Очень "матерый" политик": Жданов рассказал, что задумал Лукашенко, заявив об участии ОДКБ в войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко играет сам на себя, когда заявляет о необходимости членов ОДКБ определяться с позицией войны России против Украины.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что, несмотря на такие призывы, сам Лукашенко пытается дистанцироваться от войны.

Также читайте Зеленский встретится с Байденом в Польше — СМИ

"Что касается Лукашенко, то он очень хитрый, опытный и "матерый" политик на сегодняшний день. Когда я услышал это заявление, что "надо определиться, с какой вы стороны, и никто не минует участия", то я сразу вспомнил призыв товарища Бывалого: "К топкам, товарищи. Поможем нашим кочегарам!" Вот то же говорит и Лукашенко. Он всех призывает, но сам дистанцируется от этого конфликта", — сказал военный эксперт.

Он отметил, что этот призыв самопровозглашенного президента Беларуси может больше сработать на развал ОДКБ, чем на единение.

"Я напомню, что Армения, сколько она умоляет Россию дать войска — не ко времени. Таджикистан — то же самое, умоляет "дайте войска, прикрытие границы". Кыргызстан — тоже, у них свой конфликт с Таджикистаном. Все умоляли "дайте войска". Путин ни одному не дал войск А сейчас Лукашенко как секретарь этой организации говорит: "Теперь вы все дайте войска Российской Федерации". А с какого испуга они должны давать свои войска, если они просили военной помощи у РФ и она им отказала?" – объяснил ситуацию в ОДКБ Жданов.

"Так что если он (Лукашенко – ред.) ставит такие жесткие условия, что "никто не выкрутится и надо будет определяться", то я думаю, что ответом может стать определение такого плана, что "мы уходим. Вот мы определились: мы не с Россией, мы сами по себе", – добавил эксперт.

Он отметил, что Армения находится уже на пороге принятия решения о своем выходе из ОДКБ. По словам эксперта, премьер страны Никол Пашинян фактически шантажирует президента РФ Владимира Путина: "что если он не предоставит оружие, или не начнет давить на Азербайджан и Турцию по решению карабахского вопроса в пользу Армении, то Армения не сегодня-завтра может объявить о выходе".

"Так что нужно еще посмотреть, на чьей стороне играет Лукашенко и что он затевает. Ну я думаю, что он играет сам на себя. Он таким образом пытается и через Венгрию, и через такие заявления показать, что с одной стороны, заявление может повлечь за собой развал ОДКБ, а с другой стороны, он может через Венгрию договариваться с Западом о гарантиях собственной безопасности по поводу невмешательства Беларуси в эту войну на стороне России", – предположил Жданов.

Напомним, 13 февраля Лукашенко заявил, что страны ОДКБ должны определиться с позицией по войне России против Украины, и что "отсидеться не удастся". Отметим, что ОДКБ – это военно-политическая международная организация, своеобразный аналог НАТО. В нее входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Заметим, что в тот же день в Минск прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто ради мирных переговоров. Он подчеркнул необходимость совместных действий международного сообщества ради скорейшего мира в Украине, чтобы не было эскалации войны.

Читайте также: