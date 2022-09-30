"Очень неожиданный для России альянс": военный эксперт рассказал, чем для РФ может обернуться ядерный удар

Если Россия применит ядерное оружие — тактическое или стратегическое — она настроит против себя даже те страны, которые сегодня являются якобы её друзьями.

Такое мнение в коментарии ТСН.ua высказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Если мы говорим именно об использовании ядерного оружия, то что тактическое, что стратегическое — подпадают под одну позицию. Что то, что то - это ядерное оружие, его использование меняет фундаментальные основы по ядерной безопасности в мире... Когда мы говорим, что Россия может применить ядерное оружие, даже тактическое, мы говорим, что она сразу против себя может настроить большое количество стран, которые якобы являются её друзьями - это Китай, Индия, Пакистан... Это может создать альянс, который будет очень неожиданный для России, между США, Индией, Китаем и Пакистаном, странами НАТО. Россия может начать разрушение фундаментальной системы, которая объединит страны против нее", — заявил эксперт.

Напомним, ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал ТСН.ua, что ядерное оружие способно уничтожить все в радиусе всего нескольких километров. Поэтому фактически его использование не изменит ситуацию на фронте. Но удар по гражданскому населению сделает Россию изгоем во всем мире.

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