Очень опасны для здоровья: в Киеве обнаружили тонны вредных устриц

Как утверждают в Госпродпотребслужбе Киева продукт отправили производителю на утилизацию.

В Киеве обнаружили опасные для здоровья потребителей устрицы.

Об этом сайту ТСН.ua сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы столицы.

"Нам поступило сообщение, что в Киев, в сеть магазинов МЕТРО, завезли партию устриц, произведенных по несоответствующим стандартам, в количестве более 6 тонн. В образцах продукции были обнаружены соли тяжелых металлов. Нарушены правила выращивания данного продукта. А употребление таких устриц очень опасно для здоровья потребителей. По состоянию на прошлую пятницу этого продукта на прилавках магазина уже нет. Они сняты с реализации и отправлены производителю на утилизацию. Продукция доставлялась к нам из разных стран мира", — рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Напомним, под Киевом произошло необычное ДТП – легковой автомобиль Audi столкнулся с лосем, неожиданно выбежавшим на проезжую часть. Автопроисшествие произошло вчера, 13 марта, на автодороге Киев-Обухов.

Выбежал прямо под колеса: в Киевской области произошло ДТП с участием настоящего лося

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