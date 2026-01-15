"Очень плохи дела": жителей одной из областей призывают немедленно эвакуироваться

© ТСН

Российские дроны и КАБы делают жизнь в прифронтовых селах невозможной. В Запорожье объявлена обязательная эвакуация еще из пяти населенных пунктов — безопасности ждут 40 детей из 26 семей. Их планируют разместить в Черкасской области. Тем временем спасатели продолжают вывозить людей из расширяющейся «серой зоны».

Как под обстрелами покидали родные дома жители села Никольское — видела корреспондент ТСН Дарья Назарова.

«От медицины ничего не осталось»

На сборы и прощание с домом у жителей Никольского есть всего несколько минут. В небе над селом постоянно дежурят российские ударные дроны, готовые атаковать любую цель.

Ольга, которая всю жизнь проработала в медицине, не сдерживает слез в транзитном центре Запорожья. Ее рабочее место и спокойную жизнь уничтожили оккупанты.

Ольга, переселенка из Никольского: «Очень плохи дела у нас в селе. Я работала в медицине — тоже разбили, ничего не осталось. Люди уже выезжают из села, хорошего мало. Может, к ребенку поеду на Черниговщину, в родительский дом. Очень тяжело все это бросать. Пусть они горят в аду, как они надоели!»

Жизнь в «серой зоне»

Село расположено в 20 километрах от линии соприкосновения, однако в последнее время оно фактически оказалось в «серой зоне». Обстрелов стало настолько много, что выжить там без помощи спасателей становится все труднее. Дом Александры, например, на днях стер с земли российский КАБ.

Александра, переселенка из Никольского: «К нам прилетело 6-го числа. Дом разбило, ничего не осталось. Слава Богу, что все живы, дети не пострадали. Выехали, потому что нам просто негде жить, и там уже очень опасно».

Другая жительница, пани Марина, до последнего пыталась спасти быт, но постоянные ремонты после прилетов стали бессмысленными.

Марина, переселенка из Никольского: «Мы в самом центре живем. У нас уже не раз окна вылетали, потолок весь порепался. Только ремонты сделали — и все на нет. Раньше как было: прилетит — мы выезжаем в другое село, ждем, пока тревога закончится, и возвращаемся. Но теперь страшно, конечно, очень страшно».

[Изображение: Группа пожилых женщин и детей, сидящих на скамейках внутри транзитного центра, в окружении клетчатых сумок и переносок для домашних животных. Одна женщина держит на руках маленькую коричневую таксу (такса), вытирая слезы с лица]

Села-призраки: по 7 человек на тысячное поселение

Во время последнего рейса спасателям удалось вывезти из Никольского 11 человек, среди которых четверо детей и даже женщина с таксой. Офицеры общин констатируют: когда-то живые и большие села превращаются в пустоши.

Юрий Голинько, офицер-спасатель громады: «В селах, где раньше проживало более 1000 человек, сейчас осталось по семь человек. Мы подчеркиваем: надо эвакуироваться в более безопасные места, пока это возможно».

Сейчас эвакуированных разместили в транзитном центре Запорожья. Здесь они получают горячее питание, медицинскую помощь и консультации психологов. Далее люди смогут выбрать — остаться в областном центре или отправиться в Черкасскую область, которую чиновники подготовили для длительного проживания семей с детьми.

