"Очень плохой сигнал": как на Западе отреагировали на скандальный закон о НАБУ и САП

Протесты против скандального закона / © ТСН

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В ЕС обеспокоены принятием закона, который меняет подчиненность НАБУ и САП, но поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине пока что там не собираются.

Послы стран G7, среди которых есть США, сообщили, что уже встречались с представителями антикоррупционного органа и намерены обсудить эти события с руководством правительства. Они отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в совершении преступлений. Впрочем обещают, что финансовая помощь Украине не будет прекращаться.

Об этом говорится в материале международного обозревателя ТСН Яны Слесарчук.

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Протесты в Украине попали на страницы мировой прессы:

Издание The Wall Street Journal выносит в подзаголовок слова о централизации власти вокруг президента.

Издание Politico пишет, что это первые протесты с начала полномасштабной российской войны и упоминает, что Еврокомиссия выражала обеспокоенность законом, который, по мнению институции, лишает независимости антикоррупционные структуры.

The New York Times тоже указывает, что это первое возмущение действиями Зеленского за годы большой войны.

Британская Telegraph пишет, что протестующие требуют не превращать Украину в Россию.

Financial Times вспоминает о деле НАБУ против бывшего вице-премьера Чернышова, после которого в НАБУ провели рейды СБУ.

Дочь спецпредставителя США по Украине Кита Келлога Меган Моббс, которая помогает Украине с начала полномасштабной войны, не скрывает возмущения: «Это решение действительно невероятно бесконечно глупое. Это происходит в худшее из возможных время, учитывая возможные позитивные изменения в политике США. Это дарит сильные аргументы плохим игрокам»

С ней единодушен депутат Европейского парламента Юнас Шестедт: «Я думаю, что второе последствие, которое не менее важно и может быть очень опасным, заключается в том, что этим немедленно воспользуются враги Украины. Все те, кто не хочет видеть Украину в ЕС, все те, кто не хочет поддерживать Украину, которая борется за свободу своего народа, но также и за свободу Европы. Можете быть уверены: уже завтра они используют это как аргумент против поддержки Украины. Поэтому, по моему мнению, это очень плохой сигнал».

Еще до того, как возмущенная общественность собирается в городах, о серьезной обеспокоенности угрозой потери независимости антикоррупционных органов заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она напомнила, что институты, такие, как НАБУ и САП, являются жизненно важными для европейского пути Украины.

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Отреагировали также и на уровне G7. Послы стран, среди которых есть США, сообщили, что уже встречались с представителями антикоррупционного органа и намерены обсудить эти события с руководством правительства. Они отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в совершении преступлений. Впрочем обещают, что финансовая помощь Украине не будет прекращаться. Это ранее подтвердил и представитель Еврокомиссии.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис выкладывает фотографию с грузинского протеста в Тбилиси, там три флага — украинский, грузинский и европейский. Он пишет: «Расширение Евросоюза требует реальных действий от Брюсселя, иначе государства-кандидаты просто идут себе в другую сторону. Мы видели это в Грузии, и после сегодняшних заявлений я серьезно обеспокоен, что мы видим то же самое в Украине».

Немецкий политик Ребекка Хармс, которая неоднократно была в Украине отвечает ему, мол, до сих пор не верит, что «Банковая позволила разрушение НАБУ и САП».

В то же время британский солдат Шон Пиннер, который воевал в Украине, делится видео с протеста и пишет: заметьте разницу, в Украине люди протестуют и никого за это не сажают.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414 и в тот же день документ сразу подписал президент Владимир Зеленский. Этот закон фактически делает зависимыми НАБУ и САП от воли генпрокурора, ликвидируя их независимость.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: США и ЕС СРЕАГИРОВАЛИ НА ПРОТЕСТЫ В УКРАИНЕ из-за закона 12414