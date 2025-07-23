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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
275
Время на прочтение
3 мин

"Очень плохой сигнал": как на Западе отреагировали на скандальный закон о НАБУ и САП

На Западе отреагировали на скандальный закон, ограничивающий независимость антикоррупционных органов.

Автор публикации
Яна Слесарчук
Протесты против скандального закона

Протесты против скандального закона / © ТСН

В ЕС обеспокоены принятием закона, который меняет подчиненность НАБУ и САП, но поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине пока что там не собираются.

Послы стран G7, среди которых есть США, сообщили, что уже встречались с представителями антикоррупционного органа и намерены обсудить эти события с руководством правительства. Они отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в совершении преступлений. Впрочем обещают, что финансовая помощь Украине не будет прекращаться.

Об этом говорится в материале международного обозревателя ТСН Яны Слесарчук.

Протесты в Украине попали на страницы мировой прессы:

  • Издание The Wall Street Journal выносит в подзаголовок слова о централизации власти вокруг президента.

  • Издание Politico пишет, что это первые протесты с начала полномасштабной российской войны и упоминает, что Еврокомиссия выражала обеспокоенность законом, который, по мнению институции, лишает независимости антикоррупционные структуры.

  • The New York Times тоже указывает, что это первое возмущение действиями Зеленского за годы большой войны.

  • Британская Telegraph пишет, что протестующие требуют не превращать Украину в Россию.

  • Financial Times вспоминает о деле НАБУ против бывшего вице-премьера Чернышова, после которого в НАБУ провели рейды СБУ.

Дочь спецпредставителя США по Украине Кита Келлога Меган Моббс, которая помогает Украине с начала полномасштабной войны, не скрывает возмущения: «Это решение действительно невероятно бесконечно глупое. Это происходит в худшее из возможных время, учитывая возможные позитивные изменения в политике США. Это дарит сильные аргументы плохим игрокам»

С ней единодушен депутат Европейского парламента Юнас Шестедт: «Я думаю, что второе последствие, которое не менее важно и может быть очень опасным, заключается в том, что этим немедленно воспользуются враги Украины. Все те, кто не хочет видеть Украину в ЕС, все те, кто не хочет поддерживать Украину, которая борется за свободу своего народа, но также и за свободу Европы. Можете быть уверены: уже завтра они используют это как аргумент против поддержки Украины. Поэтому, по моему мнению, это очень плохой сигнал».

Еще до того, как возмущенная общественность собирается в городах, о серьезной обеспокоенности угрозой потери независимости антикоррупционных органов заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она напомнила, что институты, такие, как НАБУ и САП, являются жизненно важными для европейского пути Украины.

Отреагировали также и на уровне G7. Послы стран, среди которых есть США, сообщили, что уже встречались с представителями антикоррупционного органа и намерены обсудить эти события с руководством правительства. Они отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в совершении преступлений. Впрочем обещают, что финансовая помощь Украине не будет прекращаться. Это ранее подтвердил и представитель Еврокомиссии.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис выкладывает фотографию с грузинского протеста в Тбилиси, там три флага — украинский, грузинский и европейский. Он пишет: «Расширение Евросоюза требует реальных действий от Брюсселя, иначе государства-кандидаты просто идут себе в другую сторону. Мы видели это в Грузии, и после сегодняшних заявлений я серьезно обеспокоен, что мы видим то же самое в Украине».

Немецкий политик Ребекка Хармс, которая неоднократно была в Украине отвечает ему, мол, до сих пор не верит, что «Банковая позволила разрушение НАБУ и САП».

В то же время британский солдат Шон Пиннер, который воевал в Украине, делится видео с протеста и пишет: заметьте разницу, в Украине люди протестуют и никого за это не сажают.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414 и в тот же день документ сразу подписал президент Владимир Зеленский. Этот закон фактически делает зависимыми НАБУ и САП от воли генпрокурора, ликвидируя их независимость.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: США и ЕС СРЕАГИРОВАЛИ НА ПРОТЕСТЫ В УКРАИНЕ из-за закона 12414

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Дата публикации
Количество просмотров
275
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