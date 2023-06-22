Очень радуется, когда находит взрывчатку, потому что дадут поиграть мячиком: в Харькове служит пес-полиглот Джуки

На блокпосту возле Харькова неизменный дежурный – пес Джуки, он понимает два языка и радуется, когда находит взрывчатку. Когда-то наученный искать наркотики, последние полтора года Джуки искусно распознает в автомобилях и чемоданах боеприпасы и взрывные устройства. Вместе со своим хозяином Джуки даже получил медаль "За отданную службу", говорится в ТСН.

Бесконечный поток автомобилей на въезд и выезд из Харькова проверяют избирательно по определенным неразглашающим приметам. Тщательные обследования авто доверяют Джуки, который вынюхивает каждый уголок транспорта. Как говорит кинолог, для собаки это игра, потому что знает: если найдет наркотики, оружие, патроны или взрывчатку — получит вознаграждение. “5-10-20 машин собака обыскала, ничего не нашла. Начинает терять мотивацию. Делается дополнительная закладка запаха и собаке даем мотивацию дальше”, — рассказывают о уловках кинологи.

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Чтобы Джуки не терял бдительность, кинолог периодически прячет вблизи запрещенные вещи, а собака должна их найти. Самый желанный приз за хорошую работу – игра с любимым мячом. "Он очень энергичен и это помогает. Он отличается от некоторых собак тем, что может искать гораздо дольше. Занимался с ним в процессе игры. Поэтому ему этот поиск дается”, — убеждает хозяин пса Роман.

Они неразлучны уже пять лет, хотя сначала Роман и Джуки никак не могли найти общий язык. Собаку привезли нацгвардейцам из Германии, команды на украинском он не знал, поэтому Роман сначала учил немецкий, а потом помогал Джуки овладевать украинским. “Я начинал ему “зиц”, “плац”, “штейн”, “аус”, а потом это показывал жестами и подавал команду уже на украинском. И он привык. Сейчас выполняет хоть так, хоть так”, – рассказывает Роман.

Роман и Джуки никак не могли найти общий язык.

Через несколько месяцев тренировок Джуки научился безупречно находить наркотики и оружие. Впрочем, Роман продолжает тренировать пса, каждый раз усложняя условия поиска. С начала войны Джуки нашел в автомобилях 17 гранат, 10 запалов и полтысячи патронов. За отданную службу собаку наградили медалью Национальной гвардии.

С начала полномасштабного вторжения злоумышленники и диверсанты, что только не пытались провезти в Харьков. Именно благодаря собакам-поисковикам большой арсенал оружия не въехал в город. "Были такие случаи, когда собака находила в косметичке. Женская косметичка, в ней было где-то около трех патронов 5-45, она была в сумке, сумка была в пакете. И собака нашла”, – рассказывает кинолог.

Залог успешной работы четырехлапых, говорят кинологи Нацгвардии – постоянные тренировки в форме игры. Даже на блокпоста Роман с Джуки не тратят попусту время.

Напомним, что недавно ТСН рассказывала об одесских собаках-саперах, которым благотворители подарили специальную экипировку для выполнения задач на передовой.

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