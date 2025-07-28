"Очень странно побило": жители Киева рассказали о последствиях ночной российской атаки

Последствия атаки на Киев / © ТСН

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Восемь пострадали в результате российской атаки по Киеву. Среди раненых есть ребенок.

Этой ночью ударной волной людям поразбивало окна в высотке, что в Дарницком районе. Квартиры изуродовало с 1 по 11 этажи. Маленькой девочке стеклом порезало стопы.

Об этом с места происшествия сообщила корреспондент ТСН Нелли Ковальская.

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Из-за российского удара поврежден многоэтажный жилой дом. Там вылетели окна. В квартирах есть проблемы.

«Владельцы магазинов на первых этажах рассказывали нам, что очень странно побило им магазины: внешние окна целы, а внутренние разбились. Товар также поврежден. Эпицентр удара был на 6 этаже. Не только стекла, но и стены в доме значительно повреждены», — говорит Нелли Ковальская.

Владелица одной из поврежденных квартир на 6 этаже рассказала, что в момент удара она была дома и чудом не получила серьезных травм.

У всех людей ранения получили через стекло. На месте ударов продолжается разбор завалов.

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Напомним, в ночь на 28 июля российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Под ударом оказался и Киев: в Дарницком районе из-за атаки дроном выбило окно в многоэтажке.

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