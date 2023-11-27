"Очень страшно, света нет": жительница Одессы описала ситуацию со снежной непогодой

На улицах города валяются оборванные провода, на каждой улице – поломанные, попадавшие на автомобили деревья.

Жительница Одессы Анжелика, которая 26 ноября вернулась из Киева домой, рассказала о дороге и ситуации со снежной непогодой в Одесской области.

Об этом Анжелика сообщила в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Женщина находится в центре Одессы, а именно на улице Польской, угол улицы Бунина. Она рассказала, что там упало большое дерево и добавила, что "на Канатной три таких дерева упали".

Непогода в Одесской области

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Анжелика описала, как накануне вечером добиралась из столицы домой и попала в сильную пробку.

"Чем ближе к Одессе, тем хуже было. Стояла полиция и расчищали дорогу. Но большие машины все остановились, потому что не могли ехать совсем. Какие-то машины с передним или задним приводом – все стояли. У нас был полный повод, мы ехали, но полиция направляла на встречную полосу, где не все водители знали, что встречные машины из Киева будут ехать. Было очень-очень страшно, машины заносило ”, – поделилась одесситка.

"Мы все же доехали, а когда приехали, были в шоке – света нет до сих пор, провода валяются, поломанные деревья на каждой улице, на машины попадали. Надеюсь, без жертв", – добавила Анжелика.

По словам женщины, на 8:00 понедельника коммунальщиков на месте ее пребывания не было.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Снега до колен! Урагана валяет деревья! Украина в плену непогоды!

Непогода в Одессе и области – что известно

26 ноября юг Украины, в частности Одессу и область, накрыло снежное ненастье. Из-за сильного снегопада в области в пробках оказались немало автомобилей. Пришлось перекрыть для движения транспорта несколько трасс. Кроме того, в результате непогоды без света оказались 179 населенных пунктов Одесской области. А в некоторых районах самого города возникли проблемы с водоснабжением, работу приостановили большие районные котельные.

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