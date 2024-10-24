"Очень тяжело, идешь каждый день умирать": командир Третьей штурмовой рассказал, как изменилась война в Украине

Война в Украине очень изменилась, логистика почти невозможна, подвоз боекомплекта, провизии — все это происходит благодаря дронам.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал командир противотанкового батальона 3 ОШБр Олег Романов, "Ромаха".

“Люди не железные. Третий год войны и очень-очень тяжело снова и снова, как бы это ни звучало не популярно, когда идешь каждый день умирать. Мне кажется, если бы FPV-дроны, может быть, мы где-то уже защищались по Днепру. Это реалии. Я помню такие дни, когда очень мало артиллерийских боеприпасов. Я не буду говорить точное количество, но распределение ну слишком маленькое было, и именно FPV-дроны спасли Украину”, — говорит военный.

По его мнению, Украине нужно производить полностью независимое производство дронов внутри страны.

“Нам нужно переносить полностью производство, делать независимым от наших восточных стран таких как Китай, Тайвань — я не знаю, кто там производит комплектующие. Все это нужно пытаться завязать на нас", – рассказал Олег Романов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Ромаха": нужно рассчитывать на свой ВПК и постоянно готовиться к "третьей фазе" войны

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