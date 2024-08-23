"Очень тяжело, когда знаешь, что едешь навсегда": как в Донецкой области происходит массовая эвакуация (фото, видео)

Из Донецкой области продолжается массовая эвакуация. Всего за семь дней "Укрзализныця" вместе с полицией собираются забирать людей из городов, куда неустанно подходит фронт.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Несколько сотен жителей Мирнограда, а также соседних Покровской и Селидовской общин сейчас эвакуировали в Днепр, Львов и Ровенскую область. Отправили 9 вагонов. Переселенцам разрешают брать с собой кошек и собак.

Люди уносят с собой домашних животных

Люди говорят, что ситуация в их громадах ужасная. Часть из них уже потеряли жилье.

Наталья Нагорная отмечает, что в первую очередь из прифронтовой Донетчины пытаются эвакуировать детей и людей, которые не могут передвигаться самостоятельно. Украинцы тоже берут с собой домашних животных.

Сейчас все больше людей соглашаются эвакуироваться. Жителей Донбасса везут в разные регионы Украины.

Эвакуационный автобус

"Очень трудно осмелиться. Взять ключи и закрыть свою дверь навсегда. Когда ты знаешь, что ты больше не вернешься, когда ты прощаешься со всем. Когда ты знаешь, что больше сюда не вернешься. Мы оставляем здесь сердце", — говорит переселенка из Донбасса.

Во время эвакуации людям часто вызывают скорую, поскольку им становится плохо.

Читайте также: