"Очень тяжело, когда знаешь, что едешь навсегда": как в Донецкой области происходит массовая эвакуация (фото, видео)

Жителей Донетчины эвакуируют в безопасные регионы.
Из Донецкой области продолжается массовая эвакуация. Всего за семь дней "Укрзализныця" вместе с полицией собираются забирать людей из городов, куда неустанно подходит фронт.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.
Несколько сотен жителей Мирнограда, а также соседних Покровской и Селидовской общин сейчас эвакуировали в Днепр, Львов и Ровенскую область. Отправили 9 вагонов. Переселенцам разрешают брать с собой кошек и собак.
Люди говорят, что ситуация в их громадах ужасная. Часть из них уже потеряли жилье.
Наталья Нагорная отмечает, что в первую очередь из прифронтовой Донетчины пытаются эвакуировать детей и людей, которые не могут передвигаться самостоятельно. Украинцы тоже берут с собой домашних животных.
Сейчас все больше людей соглашаются эвакуироваться. Жителей Донбасса везут в разные регионы Украины.
"Очень трудно осмелиться. Взять ключи и закрыть свою дверь навсегда. Когда ты знаешь, что ты больше не вернешься, когда ты прощаешься со всем. Когда ты знаешь, что больше сюда не вернешься. Мы оставляем здесь сердце", — говорит переселенка из Донбасса.
Во время эвакуации людям часто вызывают скорую, поскольку им становится плохо.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 18:00 за 23 августа. Успех ВСУ в Харьковской области, премьер Индии в Киеве, эвакуация из Донецкой области
Читайте также:
- ВСУ могут пойти в контрнаступление: в The Telegraph назвали три условия для прорыва 2025 года
- Пропала вода, не работают банки и магазины: что происходит в городах Донбасса, возле которых идут бои
- Наступление РФ в Донецкой области: оккупанты продвигаются по подземным тоннелям