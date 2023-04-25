Очень важный проект: как спасают раненых бойцов и гражданских чуть ли не на линии фронта

У столичных хирургов будет возможность консультировать полевые госпитали и координировать сложные операции, когда на эвакуацию нет времени.

Медицинские силы ВСУ при поддержке благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" запустили проект фронтовой телемедицины. Это сверхважный проект, который позволит спасать жизнь бойцов на передовой и проводить сложные операции почти на линии фронта.

Детальнее об этом рассказали врач-кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров и почетная президент благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" Алла Ландар в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

Тодуров рассказал, что вместе со своим медучреждением присоединились к этой программе с первого дня войны.

"Мы никуда не поехали, мы обустроили свою больницу и до сих пор работаем в штатном режиме. К гражданским пациентам, которых мы оперируем каждый день, добавилась категория больных – раненные. Это люди с ранениями сердца, грудной клетки и т.д. Таких раненых мы забираем к себе, потому что в военных госпиталях нет аппарата искусственного кровообращения, они не могут делать операции на остановленном сердце", – отметил он.

Война стала вызовом для медиков

По словам Тодурова, война стала вызовом для всех медиков, даже для военных, уже имевших определенный опыт в работе с ранеными.

"Но такого количества раненых не было с 2014 года. Сейчас был такой поток раненых, что мы едва справились. Сейчас мы запустили две "скорые" и ездим по всем регионам, в том числе и деоккупированным и прифронтовым, где ищем таких раненых", – говорит директор Института сердца.

Что такое телемедицина

Тодуров рассказал о проекте дистанционного контроля и телемедицины, где специалисты Института сердца консультируют коллег на первой линии помощи.

"Это оборудование позволяет отправлять все данные работы сердца очень быстро в режиме онлайн", — отметил он.

Президент благотворительного фонда "Надежда" Алла Ландарь подчеркнула, что для Украины такое оборудование дорогостоящее. Его можно закупать только с привлечением наших европейских партнеров.

"Предпочтительно (его предоставляют. – Ред.) наши американские партнеры. Сейчас мы передали 48 единиц. До конца мая мы должны иметь первый пилотный запуск этого проекта. Изначально это стоило 50 млн. Сейчас немного больше. Все зависит от того, на сколько госпиталей это будет рассчитано", – отметила она.

По словам Ландарь, в рамках этого проекта украинские специалисты заимствуют зарубежный опыт – тех стран, которые сталкиваются с этим системно. К примеру, Израиль.

Лечат и раненых военных, и гражданских

Также президент благотворительного фонда объяснила, что лечат не только раненых военных, но и гражданских.

"Пациенты нуждаются в транспортировке. Раньше у нас были вертолеты, которые быстро доставляли больных. Во время войны у нас этой возможности нет. Мы выходим из предела возможностей. Но это должно быть оборудованное транспортное средство, где должно быть все необходимое для того, чтобы при остановленном сердце пациента можно было бы перевезти. Это должны быть профессиональные реанимационные бригады", – сказала Ландарь.

Тодуров добавил, что Институту сердца пока нет возможности принимать вертолеты.

"Мы – единственная клиника в Украине, которая имеет площадку для вертолетов. Но сейчас нет возможности их принимать из-за войны. Поэтому мы ездим по регионам и делаем операции. Только в Сумах сделали 5 трансплантаций в этом году. До этого – в Луьке три трансплантации, в Житомире и Одессе первую трансплантацию. Уже трижды мы были в Херсоне, даже во время бомбежек", – отметил медик.

По словам Тодурова, через Институт сердца прошли более 200 раненых бойцов. Обычно это политравмы, инфицированные травмы, взрыво-минные травмы, сопровождающиеся неврологическими поражениями. Это очень сложная категория больных, говорит специалист.

Психологическая поддержка

Тодуров обратил внимание на другую важную проблему — посттравматическом синдроме раненых и психологическую реабилитацию.

"После операций они еще нуждаются в мощной психологической поддержке. Посттравматический синдром сейчас накрикает всю страну. Это было и до нас и называлось по-разному: вьетнамский синдром, афганский синдром, иракский синдром.После каждых больших войн количество суицидов растет в геометрической прогрессии. И сейчас это одна из самых больших медицинских проблем в Украине и будет еще несколько лет", – говорит директор Института сердца.

Где тяжелее всего

Ландарь рассказала, что с начала войны ее фонд целенаправленно занимается обеспечением медучреждений. Это Николаевская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Запорожская области, и особенно Донецкая область.

"Мы должны направить усилия на поддержку медиков именно в Донецкой области. Там очень большой объем. На сколько бы государство ни вкладывалось, но это война. Сегодня может быть 50 раненых, а завтра – тысячу. Есть определенный ресурс у каждого медоборудования", – пояснила она.