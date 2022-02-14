"Очень высок социальный нигилизм, когда не доверяют вообще": психотерапевт об общественных настроениях украинцев

"Очень высок социальный нигилизм, когда не доверяют вообще": психотерапевт об общественных настроениях украинцев

По словам Чабана, сейчас в Украине происходит ситуация кристаллизации.

Согласно данным опроса, 31% украинцев беспокоит эскалация вблизи государственных границ.

Об этом психолог Олег Чабан заявил во время марафона "Право на владу" и "Твій вечір" в понедельник, 24 февраля.

"Знаете, что такое паническая атака? Это когда душа покидает тело. И ты чувствуешь – все, секунда – и тебя не будет. И тогда ума нет, логики нет, обращения к человечности нет. Есть животный инстинкт: сохранить свое потомство, тиражировать его, куда-то сместить, самому спрятаться, а потом вспомнить, в какой ты партии, в какой стране", — сказал он.

По словам эксперта, есть слово и дело. Когда слова расходятся с делами, никому не веришь.

"У нас очень высокий социальный нигилизм, когда не доверяют вообще. У нас по принципу как принимают? Иван – с ним пил пиво, все нормально – этакий пацан, надо его туда. Как только он там – все, я ему не верю. Это было свойственно всем, еще в Римской империи – обратитесь к истории", – пояснил он.

По словам Чабана, сейчас в Украине происходит подобная ситуация кристаллизации. Кристаллы могут быть паршивые, а могут быть идеальными, если будет создан совершенно новый кристалл под названием Украина – как отстоявшее себя государство.

"Поэтому происходящее — и паническая атака — как социальная, и тест для всех на человечность", — резюмировал он.

О том, как не поддаться панике в тревожное время – в нашем материале.

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