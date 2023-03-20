Очередь на очередь и справки на справку: военные с ранениями ощущают еще и настоящую "ампутацию" справедливости

Талончики, очередь на очередь, бумажные справки, ноль информации – это не полный перечень, с чем приходится сталкиваться раненым военным во время лечения, говорится в ТСН.

Военно-врачебные комиссии — иногда как издевательство над воинами. Например, чтобы лечиться дальше, раненый должен каждые 30 дней продлевать отпуск. То есть, ездить в часть и брать на это разрешение.

С 6 утра до ворот военного госпиталя один за другим подтягиваются армейцы. Раненые военные собираются так рано, чтобы записаться в очередь на очередь и так каждое утро.

Один из бойцов из очереди рассказывает, что сейчас она уже уменьшилась, а летом военные ночевали в своих машинах, чтобы быть первыми. “Если ты приходишь в 5, в 6 утра, ты там уже ближе к сотне. Я проверял. Потому что я тогда приехал в 5 утра записываться, вышел 80-ти”, — говорит Дмитрий.

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Он из Лисичанска, где ушел в терроборону, а в июне получил ранения – осколки во всех конечностях и голове. К счастью, не тяжелые, но в больнице при обследовании у Дмитрия нашли онкологию. После операции Дмитрий прошел три курса химиотерапии, а дальше его ждало еще одно испытание – ВЛК – военно-врачебная комиссия. "Чтобы стать в очередь к травматологу или к хирургу, это нужно было талончик брать, которых на где-то там, тогда летом, 80 штук в день. Очередь же была 200 человек и так каждое утро. Вентиляции ни одной, солдаты все в форме, люди приют, некоторые падали в обморок”, — рассказывает Дмитрий.

Он вернулся на фронт, однако в декабре взорвался на мини и взрыв оторвал часть ноги. Главный документ для раненого – это справка об обстоятельствах получения травмы. За нее Дмитрию пришлось пройти еще одно сражение. “На одну справку нужна еще одна, даже две. Там должен быть рапорт и сам приказ о проведении расследования», – рассказывает боец.

Расследование – описание всех деталей, в каком месте, состоянии, являющихся свидетелями получения ранения. Кто это должен делать – Дмитрий не знал. Дмитрию пришлось писать рапорт к командиру бригады и через 5 дней расследование начали. О существовании же Фонда протезирования, где сейчас лечится в частной клинике бесплатно, узнал вообще через знакомых.

Именно там сейчас проходит реабилитацию и десантник Андрей, получивший ранение под Марьинкой. Сам вычитал в законодательстве, что может проходить ВЛК по месту жительства, а не ждать недели в своей медроте в Николаеве. "У меня сломана лопатка, там мышцы разбиты, нервы избиты, осколки и я должен ждать 2 месяца", — рассказывает он.

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Столкнувшись с бюрократической машиной лично, известный адвокат, а сейчас военный – Маси Наем решил эту проблему решать системно. Вместе с правозащитницей Любовь Галан они создали ОО «Принцип». На сайте организации уже доступен навигатор для раненых военных. Здесь собраны ответы на все основные вопросы – как проходить ВЛК, о чем нужно сообщать свою часть, как оформить справку, как она выглядит. В "Принципе" говорят, главная проблема не в справках или их количестве. “Проблема в том, что их нельзя отсканировать и отправить куда-то. Нет маршрута отправки. Нет инфраструктуры. Ее нет между разными органами, которые ответственны за те или иные документы», — объясняет правозащитница Любовь Галан.

Другая проблема – что все документы – что в госпиталях, что в воинских частях – все бумажные. Из одного кабинета в другой их нужно носить руками. В командовании медицинских сил ВСУ рассказали, что процесс оцифровки начали. "Основные документы, которые должны церкулировать, мы пытаемся оцифровать. Но есть некоторые моменты с нашей нормативно-правовой базой. Если мы хотя бы часть этих документов отцифруем, и заставим передвигаться по электронной сети с соответствующими степенями защиты – это будет очень легче”, — говорит Дмитрий.

Чтобы убрать излишнюю бюрократию из процесса прохождения ВЛК – создана межведомственная группа, сдача оказалась со звездочкой. Над этим совместно работают Министерства цифровой трансформации, обороны, здравоохранения, ветеранов, командование медицинских сил. Чтобы разгрузить военные медучреждения – открыто 340 ВЛК на базе гражданских медучреждений.

Впрочем, точной даты, когда раненые военные перестанут стоять в очередях и перевозить бумаги, как курьеры, нет. Похоже, этот процесс займет не один месяц. Заберет у тех, кто как ни странно, хочет вернуться на войну. “Война она не только калечит, она еще и привязывает. Все ребята, все мои собратья, кого я знаю, 90 процентов, будучи ранеными, они собираются возвращаться”, — говорит Андрей.

Им осталось только победить... очередь.

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