Очередь скорых с больными COVID под больницей Львова: Садовый прокомментировал заболеваемость

Во Львове в резерве есть более две тысячи мест для больных.

На днях Сеть поразило фото, на которых перед зданием отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи, где лечат инфицированных коронавирусом, образовалась очередь из скорых.

В "Сныданку з 1+1" мэр города Андрей Садовый прокомментировал эту ситуацию.

"Резерв достаньо большой. Но этот день (4 октября — Ред.) был шоком. Потому поступил 81 больной пациент в больницу скорой помощи. Ноль было выписано. По состоянию на вчера (5 октября — Ред.) ситуация сбалансировалась. Поступило 57 больных, а 45 — было выписано. Кровати есть. Медики готовы", — подчеркнул он.

По словам мэра города, в резерве Львова 2200 мест в медучреждениях для инфицированных COVID. По состоянию на 7 октября заполнено 407 коек.

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, какая ситуация с больными и что будет с карантинными ограничениями

"По состоянию на вчера (5 октября — Ред.) у нас была только одна коммунальная больница, принимала больных коронавирус. Это одна из крупнейших больниц в Украине. С сегодняшнего дня работает еще больница №8. У нас там есть резерв на 350 коек. от 11 октября начнет прцюваты пятая больница ", — рассказал Андрей Садовый.

Как сообщалось, коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 6 сентября, демонстрирует рост. В области подтверждено 1130 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 489. В регионе уже 1 55208 подтвержденных случаев. В общем, 137830 человек уже выздоровели, 3996 инфицированных умерли.

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