Очереди до 8 км: таможенники рассказали, когда стабилизируется ситуация на границе с Польшей

Очереди до 8 км: таможенники рассказали, когда стабилизируется ситуация на границе с Польшей

Водители относятся к таким прогнозам скептически. Большинство из них готовятся эту ночь ночевать в своих машинах. Для некоторых это будет уже не первая ночь на границе.

Корреспонденты ТСН весь день отслеживали ситуацию на главных пунктах пересечения украинско-польской границы. К примеру, на пункте пропуска "Ягодин" (Волынская область) очереди дальнобойщиков достигали 8 километров.

Об этом идет речь 16 декабря в сюжете ТСН.19:30.

За весь день на ситуация кардинально не изменилась. В "Ягодине" очередь из грузовиков до сих пор достигает 8 километров и продолжает увеличиваться.

Однако двигаться в последние несколько часов очередь начала быстрее. Сейчас перед пунктом пропуска около полутысячи фур. Они продолжают подъезжать. Как рассказали на таможне, это прогнозная ситуация, поскольку накануне выходных всегда больше грузовиков. Таможенники убеждены, что урегулируется все на следующей неделе.

Еще одной причиной, почему произошла такая пробка, является реорганизация в Дорогуске — на польской стороне этого пункта пересечения. Там поляки обустраивают электронную систему. И предупредили, что какое-то время грузовиков будут пропускать меньше. Но основная причина такого скопления – это обязательное тестирование. Сегодня на пункте пропуска работали две частные лаборатории и развертывает свою работу еще одна — государственная. Так что на таможне надеются, что движение машин ускорится.

Однако водители относятся к этому скептически. Большинство из них готовятся эту ночь ночевать в своих машинах. Для некоторых это будет уже не первая ночь на границе.

В Ягодине дальнобойщики выстроились в 8-километровую очередь | Новости Украины

Напомним, что из-за новых требований Польши для украинцев на границах образовались огромные очереди, люди стоят в пробках более суток.

Ранее сообщалось, почему Польша фактически заблокировала движение через границу и какие убытки терпит Украина.

Читайте также: