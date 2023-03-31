Очереди и ажиотаж в аптеках через е-рецепт: что об этом думают в Минздраве

В Министерстве здравоохранения отмечают, что пациент сможет сам выбрать, какой тип рецепта для него будет более удобным – электронный или бумажный.

В Украине настоящий ажиотаж: накануне введения в действие е-рецепта жители многих городов Украины, в том числе Киева, начали массово скупать лекарства в аптеках, из-за чего там появились огромные очереди.

ТСН.ua поинтересовался в Министерстве здравоохранения Украины, почему возник такой ажиотаж и что изменится в стране после введения е-рецепта.

Что же изменится для украинцев 1 апреля в связи с введением электронного рецепта? Сейчас украинцы массово скупают лекарства в аптеках и запасаются на месяц-два. Стоит ли это делать?

На самом деле волнения излишни. Сейчас перечень рецептурных препаратов не меняется: все лекарства, которые и раньше были рецептурными, теперь можно получить не только по бумажному рецепту, но и по е-рецепту.

При этом бумажный рецепт, который годами в Украине действовал на рецептурные препараты, будет действовать и дальше. Правила отпуска не изменяются. Никакие дополнительные методы контроля тоже. К тому же пациент сможет сам выбрать, какой тип рецепта для него будет более удобным – электронный или бумажный.

Это решение, прежде всего, связано с безопасностью пациента. Какими бы привычными и безопасными ни казались рецептурные лекарства, их применение несет повышенный риск. Неправильное употребление этого лекарства может вызвать серьезные побочные эффекты, вызвать зависимость или нести риск злоупотребления. Именно поэтому назначать их должен только врач.

Важно отметить, что сегодня на рынке Украины представлен широкий ассортимент безрецептурных лекарственных средств широкого применения, направленных на лечение и профилактику наиболее распространенных заболеваний. Их по-прежнему можно приобрести без рецепта. Но, конечно, лучше обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

А для лечения наиболее распространенных хронических заболеваний в Украине реализуется государственная программа реимбурсации "Доступные лекарства". Она работает для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями нижних дыхательных путей, сахарным диабетом I и II типа и некоторыми другими заболеваниями. Программа работает уже не один год, а препараты можно получить бесплатно и с небольшой доплатой по рецепту врача.

Как быть людям, не имеющим возможности за своими пожизненными лекарствами идти к врачу за рецептом?

В случае длительного лечения хронических заболеваний, при необходимости продолжить лечение или профилактику, повторный электронный рецепт на нужное лекарство можно будет получить, обратившись к врачу дистанционно. Это также одно из преимуществ электронного рецепта.

Очень много пенсионеров, особенно в селах, вообще не посещают больницы, а в аптеку за них ходят соседи и родственники. Что изменится для таких людей, им не будут отпускать лекарства?

Прежде всего, еще раньше были введены изменения, позволяющие фельдшерам в сельской, отдаленной местности выписывать рецепты на лекарства на бумажных бланках. Это решение и улучшает доступ к медицинской помощи и одновременно расширяет полномочия младших медицинских работников с медицинским образованием.

В то же время, как указано выше, врач может зафиксировать диагноз пациента и выписать электронный рецепт в системе – в дальнейшем это позволит получать лекарства дистанционно. Так пациент или его родственник получит смс с номером и кодом рецепта и сможет погасить его в аптеке.

Некоторые говорят, что электронный рецепт не нужно было запускать во время войны. Они прогнозируют большие проблемы с закупкой лекарства для военных. Действительно ли это так?

Военные администрации, подразделения Вооруженных Сил Украины, а также привлеченные волонтерские и благотворительные организации могут закупать рецептурное лекарство для нужд военного времени оптово непосредственно у дистрибьюторов и для этого не требуется рецепт.

К тому же, на период действия военного положения будет действовать исключение на приобретение рецептурных лекарств в аптеках, которые расположены в пределах общин, где ведутся активные боевые действия. Такие аптеки в случае необходимости могут отпускать рецептурное лекарство (за исключением наркотических (психотропных) лекарств, сильнодействующих и ядовитых веществ) без рецепта врача.

Многие врачи уехали из-за войны из Украины и люди пишут, что не могут найти своего врача уже несколько месяцев, что уж говорить о рецепте от него. Как решить эту проблему?

На самом деле, рецепт не привязан к декларации с семейным врачом. Его может выписать любой врач любой специализации государственного, коммунального или частного учреждения. Так что не обязательно искать семейного врача.

Напомним, в пятницу, 31 марта, в Сети публиковали фото очередей в аптеках по всей Украине. Люди стоят на улицах и покупают все подряд впрок.

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