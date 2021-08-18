Очереди у кинотеатров и полные залы: в Одессе киноманы штурмуют международный кинофестиваль

Очереди у кинотеатров и полные залы: в Одессе киноманы штурмуют международный кинофестиваль

В прошлом году из-за карантина фестиваль был в онлайне и киноманы прилично соскучились по атмосфере кинотеатров.

Основная программа Международного одесского кинофестиваля впервые полностью посвящена национальному кинематографу. В ней ленты, которые уже получили международное признание.

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Нынешний праздник киноиндустрии посвящено 30-летию Независимости Украины. Поэтому традиционный международный кинофестиваль в этом году фокусируется именно на украинском лентах.

"Мы сейчас переориентировали акценты и это очень правильно, потому что каждая страна должна защищать свои интересы", — говорит президент ОМКФ Виктория Тигипко.

В прошлом году из-за карантина фестиваль был в онлайне и киноманы прилично соскучились по атмосфере кинотеатров. А в этом году есть что посмотреть. Шесть полнометражных фильмов и еще восемь короткометражек. Одна из национальных премьер на конкурсе — фильм режиссер Тараса Дроня "С завязанными глазами". Эта лента уже стала победителем Варшавского кинофестиваля.

"Украинское кино становится модным, классным, за ним хочется наблюдать, хочется видеть очереди. Настолько заводит и хочется делать дальше, следующее кино и следующее", — говорит режиссер.

История фильма — сверхактуальна для Украины. Окончание войны. Главная героиня — спортсменка, потерявшая своего жениха на Востоке Украины. Девушка пытается построить новые отношения, чтобы освободить себя от роли вдовы героя войны, которую навязывает ей общество. Актрисе Марине Кошкиной для этого пришлось освоить смешанные единоборства.

Новости Украины: в Одессе зрители выстроились в очереди у кинотеатров и заполнили залы

"Каждый день шесть раз в неделю я занималась спортом. Мне очень хотелось, чтобы пришли реальные спортсмены, сидели в зале и сказали:" Вау, она спортсменка ММА ", — рассказывает она.

В фильме война заканчивается, поэтому актеры и режиссеры очень надеются, что в реальной жизни победа произойдет как можно быстрее. Благодаря нашим воинам.

После просмотра лент режиссерско-актерский состав искупали в овациях. Впереди у фестиваля — еще несколько национальных премьер и еще больше интересного из мира украинского кино. А церемония закрытия впервые за 12 лет пройдет под открытым небом на Потемкинской лестнице.

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