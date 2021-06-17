Очереди в очередь: в Центры массовой вакцинации от коронавируса в Киеве сошлись одновременно тысячи людей

Люди ожидают с принесенными с собой стульями, или даже просто вкладываются отдыхать на газоне.

Центры массовой вакцинации от коронавируса этой неделе изменили график работы. Все из-за праздника Троицы, а значит, и длинные выходные. Столица о своих планах перенести работу крупнейшего в Украине центра вакцинации объявила еще в начале недели. Поэтому кроме тех, кто записался, пришли люди, которые решили прививаться во время живой очереди.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Несмотря на то, что центр начал свою работу вовремя, под ним скопились тысячи людей, которые стремятся получить прививку от коронавируса. Сначала стоит очередь, чтобы зайти в центр, дальше стоит толпа людей в очереди, чтобы подойти к нему. Это происходит под наблюдением муниципальной стражи. А дальше стоит уже за воротами еще одна самая крупная толпа, которая стремится попасть хотя бы на территорию.

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Ситуация очень напряженная, время от времени между людьми возникают споры. Люди ожидают с принесенными с собой стульями, или даже просто вкладываются отдыхать на газоне. Ситуацию осложняет еще и жара.

Причины такой толпы в муниципальной страже объясняют тем, что ближе к обеду традиционно приезжают больше людей, а также из-за выставки закрыли центральный вход в центр, поэтому все вынуждены заходить и выходить из служебного хода. Кроме того сейчас работают 15 мобильных бригад вместо традиционных 30, которые работают обычно в выходные. «Не успевают там, там сейчас 40 человек обслуживают, затем запускают еще 40», — говорит один из посетителей, который уже получил свою вакцинацию.

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Система также устроена по такому же принципу, как и в выходные — одна очередь сформирована из тех, кто записался в системе и те, кто пришел сделать вакцинацию в живой очереди, именно она очень масштабная, люди приезжают все активнее. Некоторые ждет еще с 6 утра.

Организаторы отметили, что за несколько часов все же успеют провести вакцинацию всем желающим.

Напомним, что накануне было вакцинировано рекордное количество людей — более 76 000.

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