"Очередная политическая ловушка": Жданов заявил, что Зеленского будут склонять к мирным переговорам с РФ

В четверг, 18 августа, во Львове планируется трехсторонняя встреча, в которой примут участие украинский президент Владимир Зеленский турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, на которой украинского лидера будут склонен к мирным переговорам с РФ.

Во время трехсторонней встречи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш будут склонят президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией о прекращении войны. Для Украины это – очередная политическая ловушка.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"Эрдогану все равно, как закончится война, он хочет получить политические преференции на международной арене и тем самым поднять свой рейтинг. И он и Гутерреш, который является большим другом Путина, мы все с вами это видели, они будут давить на президента Зеленского, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. И я сразу говорил, что эти "зерновое" соглашение еще вылезет нам боком. И видите, Эрдоган сегодня говорит, что у нас есть замечательная четырехсторонняя платфома: Украина, Россия, Турция, ООН, и давайте садиться за стол переговоров", — отмечает Жданов.

По его словам, первым условием у этих переговоров будет прекращение огня, крайне необходимое для Российской Федерации, и Россия будет этими переговорами пытаться закрепить те позиции, которые она имеет сегодня.

"Так что для нас это очередная политическая ловушка", — добавил Жданов.

Напомним, во время трехсторонней встречи Зеленского, Эрдогана и Гутерреша основными темами встречи будут прекращение войны в Украине, ситуация с безопасностью Запорожской АЭС и работа "зернового" соглашения.

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