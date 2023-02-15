Очередная угроза с воздуха: Россия забрасывает Украину шарами с газом

Такие воздушные цели были замечены украинскими военными днями и сегодня.

Как сообщил в комментарии для ТСН.ua спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, враг использует эти шары прежде всего как ложные цели.

"Воздушные Силы отслеживают всю воздушную обстановку Украины и за ее пределами. Мы видим эти шары, когда они летят еще с территории России или Беларуси. Имеем дело с шариком диаметром метр-полтора, наполненным газом. К шарику прикреплен металлический отражатель, отражающий радиолокационный сигнал "Может подняться на высоту до 5-6 километров и более. Враг хочет, возможно, чтобы мы отработали по таким целям. В таком случае противник будет обнаруживать наши средства ПВО, а мы тратить ракеты. Впрочем, у нас опытные специалисты, которые способны отличить БПЛА от такой цели. Не исключается, что между такими воздушными шарами может лететь БПЛА. Обнаружение последних зависит от мастерства наших военных и принимать решение о том, какую цель сбивать, а какую нет. Сегодня такие шары тоже были. Воздушными потокам они могут залетатьна на территории других государств. Опасности они не несут, но отвлекают внимание", — сообщил Юрий Игнат.

По его словам, воздушные шары – не новинка в войнах.

"Возможно, враг это использует из-за дефицита БПЛА оперативно-тактического уровня, разведывательных аппаратов, которые им были много потеряно", — резюмировал Юрий Игнат.

В свою очередь, военный аналитик Алексей Гетьман говорит, что воздушные цели, о которых идет речь – это своего рода "пирамиды", произведенные из фольги.

"Они сделаны таким образом, что очень хорошо отражают электромагнитные волны. Оператор, захватывающий воздушные цели, может идентифицировать это как движущийся металлический объект. С точки зрения ПВО это можно отнести к так называемым пассивным помехам. Запускаются такие объекты для того, чтобы впоследствии по этому пути могла двигаться, например, ракета. То есть прокладывают курс, отвлекая внимание нашей ПВО, перегружая ее. Боевой угрозы сами шарики не несут. Враг начинает учиться, это не очень хорошо", — говорит Гетьман.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что россияне запустили шары с отражателями 15 февраля, которых зафиксировали во время воздушной тревоги в небе над Киевской областью, чтобы выведать ПВО Украины и собрать данные.

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