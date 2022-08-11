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Очередной обстрел оккупантов ЗАЭС: в "Энергоатоме" сообщили, что с радиационным фоном

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Очередной обстрел оккупантов ЗАЭС: в "Энергоатоме" сообщили, что с радиационным фоном

Фото: Associated Press

Российские оккупанты 11 августа снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

В результате вражеских обстрелов ЗАЭС произошло возгорание.

Об этом ТСН.ua сообщил представитель "Энергоатома" Леонид Олейник.

Что касается радиационного фона, то он, по его словам, сейчас находится в норме.

"В результате обстрелов ЗАЭС произошло возгорание, но радиационный фон — в норме", — сообщил представитель ГП "НАЭК "Энергоатом".

Ранее в "Энергоатоме" отметили, что было зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения, еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС.

"Ситуация на станции на данный момент контролируема. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, якобы персонал в панике покидает станцию, является фейкововой и манипулятивной. Это тоже оружие, из которого россияне пытаются уничтожать ЗАЭС, поэтому доверяйте только официальным источникам", — отметили в государственном предприятии.

Напомним, что 8 августа командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей". Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".

Ранее украинская разведка подтвердила информацию о том, что российские войска заминировали территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре. Кроме того, оккупанты заменяли жизненно важные коммуникации во временно захваченном Херсоне.

8 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к пруду-охладителю. Также всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Что касается реакторных установок, они контролируются сегодня украинским персоналом и у нас нет информации, что там есть какие-либо минирования этих объектов, но они могут это сделать в любое время, добавил Котин.

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