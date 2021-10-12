Очередной саммит Украина-ЕС: Киев и Брюссель открыли небо, но не политические границы ЕС для вступления

Европа попала в газовый капкан Кремля и, похоже, не намерена этому сопротивляться. Зато руководители ЕС говорят, что Украина должна сама обеспечивать себя газом.

Очередной 23-й саммит Украина-ЕС, который прошел в Киеве (в следующем году эстафету принимает Брюссель), не стал для нас чем-то прорывным. Но и "зрадой" его назвать сложно. Как и в предыдущие годы, мы не услышали от европейских чиновников четкого "да" членству Украины в ЕС. Можно скорее сказать, что наши отношения с Евросоюзом перешли на уровень ежедневной кропотливой работы по имплементации Соглашения об ассоциации, которая рассчитана на десять лет.

Безусловным прорывом стало долгожданное подписание соглашения об "открытом небе", которое даст толчок к появлению новых авиамаршрутов и удешевлению билетов. Единственное, что омрачило саммит, — это энергетический кризис, в котором оказалась Европа из-за резкого подорожания газа. ЕС говорит, что Украина должна покрывать внутренние потребности в голубом топливе за счет собственной добычи, что не очень вяжется с обязательствами той же Германии по "Северному потоку-2".

ТСН.ua проанализировал итоги 23-го саммита Украина-ЕС и узнал, что осталось за кадром.

Европейская перспектива

Из года в год накануне очередного саммита Украина-ЕС дипломаты обеих сторон ломают копья вокруг формулировок итоговой декларации саммита. Каждый раз Киев настаивает на признании со стороны Брюсселя четкой перспективы членства. Но и на этот раз итоговый документ содержит лишь признание "европейских стремлений Украины и приветствий ее европейского выбора".

Не удалось украинским дипломатам убедить Нидерланды уступить упоминанием в итоговой декларации о печальноизвестном консультативном референдуме 2016 года, когда, несмотря на низкую явку, граждане Нидерландов (61%) проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной. Тогда, напомним, понадобилось отдельное решение саммита ЕС, которое, в частности, предусматривает, что, собственно, сама Ассоциация не обязывает ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление.

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Несмотря на это на итоговой пресс-конференции с президентами Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и Европейского совета Шарлем Мишелем, Владимир Зеленский четко призвал ЕС предоставить Украине такую перспективу: "Очень ожидаем от руководства ЕС и государств-членов смелости и дальновидности в видении Украины как неотъемлемой составляющей европейского пространства".

Отвечая на вопрос украинских журналистов относительно европейской перспективы Киева, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен четкого ответа не дали, заострив внимание на реформах, постепенной экономической интеграции Украины с ЕС, и имплементации Соглашения об ассоциации.

Накануне саммита Украина-ЕС, особенно — июньского саммита НАТО в Брюсселе, Киев довольно высоко поднял ставки по нашей европейской и евроатлантической перспективе. Дошло даже до обвинений лично Зеленского и других чиновников, что Запад не хочет видеть Украину в ЕС и НАТО.

ТСН.ua спросил у старшего аналитика Центра "Нова Європа" Леонида Литры, нет ли у ЕС обиды на Украину за то, что она ставит вопрос членства, зная, что ответ будет "нет". Эксперт отмечает, что ЕС не любит, когда поднимаются темы, особенно публично, где он должен сказать "нет". Это не совсем в стиле ЕС.

"ЕС видит перспективу членства, как процесс трансформации, реформ и сближения во всех сферах. Внутри ЕС есть страны, которые не хотят об этом говорить. А ЕС все же исполнитель воли стран-членов. С одной стороны, ЕС, мне кажется, на стороне Украины. С другой стороны, у них есть внутренние моменты, которые не позволяют откровенно говорить о поддержке членства Украины. Понятно, что идеального момента для Украины не будет. Но мы точно должны чувствовать, когда момент плохой. На фоне некоторых внутренних провалов, например по избранию специализированного антикоррупционного прокурора, Украина просит о перспективе членства. Это диссонанс", — объясняет ТСН.ua Леонида литра.

Хотя, это еще не конец истории. На декабрь этого года в Брюсселе запланирован саммит Восточного партнерства — инициативы, которая объединяет Украину, Грузию и Молдову (которые уже получили безвиз и имеют Соглашения об ассоциации с ЕС), а также Беларусь, Армению и Азербайджан. Этим летом в Брюсселе Киев, Кишинев и Тбилиси представили новый формат — "Ассоциированное трио" — который должен ускорить евроинтеграцию наших стран.

Понятно, что инициатива Восточного партнерства ЕС, основанная в 2009 году, пока скорее "мертва", нежели "жива", и требует нового импульса. Друзья Украины в Европарламенте предлагают пристать на предложение об "Ассоциированном трио", которое предусматривает четкий перечень критериев, выполнение которых приведет участников к перспективе членства.

Торговля и инвестиции

Еще в феврале в интервью ТСН.ua вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Украина начала процесс обновления Соглашения об ассоциации. Речь идет минимум об удвоении имеющихся квот в отношении украинских товаров, которые мы продаем в ЕС. Прежде всего тех, которые мы быстро исчерпываем. Например, на мед, чеснок, виноград и яблочные соки.

Также, по словам Владимира Зеленского, уже на следующем саммите Украина-ЕС в Брюсселе мы рассчитываем подписать соглашение ACAA, которое еще называют промышленным безвизом. Оно будет стимулировать украинский малый и средний бизнес производить продукцию с добавленной стоимостью, а Украину — отойти от сырьевого нарратива.

Что же касается финансовой помощи и инвестиций, несмотря за "замороженное" сотрудничество Украины с МВФ, Брюссель согласовал безусловное выделение Киеву второго транша макрофинансовой помощи на 600 млн евро, и отдельный пакет государственных и частных инвестиций объемом 6,47 млрд евро. Последняя сумма немаленькая.

В свое время своеобразный "план Маршалла для Украины", который бы аккумулировал до 5 млрд евро годовых инвестиций в нашу экономику, предлагали эксперты и отдельные евродепутаты. Но Брюссель отверг эту инициативу. Обещанные на данный момент 6,47 млрд евро Украине эксперты не советуют сравнивать с аналогом "плана Маршалла", который предлагался несколько лет назад, потому что Киеву для получения этих средств еще нужно продемонстрировать прогресс в реформах и предоставить гарантии защищенности подобных инвестиций.

Газовый капкан

Одной из краеугольных тем 23-го саммита Украина-ЕС стал энергетический вопрос. ТСН.ua проинформирован, что украинская сторона поднимала вопрос гарантий транзита российского газа по нашей ГТС. В частности, учитывая американо-немецкое соглашение по достройке "Северного потока-2", которое предусматривает применение санкций против России, если та начнет использовать газ как оружие.

Через заоблачные цены на голубое топливо, которые приблизили Европу к пропасти энергетического кризиса, Еврокомиссия должна начать расследование действий "Газпрома", в частности из-за намеренного снижение объемов заполнения его европейских газовых хранилищ и заключения между Россией и Венгрией нового газового контракта. Но Брюссель с этим не торопится.

Зато на итоговой пресс конференции 23-го саммита Украина-ЕС, Урсула фон дер Ляен говорит об энергонезависимости Киева. То есть, мы сами за счет собственной добычи должны обеспечивать внутренние потребности в потреблении газа. Да, президент Еврокомиссии вспомнила о возможности реверса из Словакии, так как заключенный между Москвой и Будапештом газовый контракт "обрезает" нам виртуальный реверс из Венгрии (по этому маршруту Украина качала до 90%), как и возможность использования украинских газовых хранилищ.

Директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова говорит ТСН.ua, что можно только приветствовать признание роли украинской газовой инфраструктуры для Европы. И со своей стороны Оператор ГТС Украины готов предложить мощности для транспортировки газа в объеме до 146 млрд куб. м в год.

Но, это лишь слова руководителей ЕС, а не письменно закрепленная гарантия. Также ТСН.ua знает, что украинская сторона предлагала Брюсселю возможность переноса точек передачи экспортного газа на границу Украина-Россия. Это, по словам гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, позволит европейским трейдерам получить недискриминационный доступ к мощностям украинской ГТС, способствовало бы и повышению уровня загруженности ГТС, и усилению уровня энергетической независимости ЕС.

"Кроме того, перенос точек передачи на восточную границу Украины позволит активнее привлекать европейских трейдеров к размещению газа в украинских ПХГ, соответственно плотнее интегрироваться в европейский газовый рынок. Отмечу, что свободный доступ к мощностям нашей ГТС предусмотрен Третьим энергопакетом ЕС, но до сих пор нереализован через отсутствие политической воли со стороны "Газпрома", который фактически имеет монопольное право на экспорт газа из РФ трубопроводным транспортом", — объясняет ТСН.ua Сергей Макогон.

Но, это предложение также осталось без ответа европейских лидеров. И пока выглядит так, что в шаге от начала отопительного сезона, в Европе каждый сам за себя с проблемой заоблачных цен на газ и шантажом со стороны России.

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