Очередной шантаж Путина: какую цель преследует Москва и почему Байден предупредил о ядерной угрозе

Повышать готовность своих стратегических сил Россия начала еще в первые дни полномасштабного вторжения, когда Киев не упал за три дня. Удивляет другое: это заявление президент Байден сделал через две недели после подрыва Россией Каховской ГЭС, на что ни США, ни западное сообщество жестко не отреагировали. Поэтому не совсем понятно, как Америка будет реагировать на риск применения ядерного оружия ядерной страной против неядерной.

В ГУР Минобороны Украины говорят, что гипотетически угроза существует, но говорить о повышенном риске применения ядерного оружия не приходится. Шантаж со стороны Путина понятен. Во-первых, это делается, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, согласившись на "заморозку" войны. Именно поэтому мы в последнее время видим много вояжей разных мировых лидеров со всевозможными "мирными" планами. Во-вторых, чтобы испугать западное сообщество в преддверии саммита НАТО, где будет определяться формула будущего вступления Украины в Альянс. С этим также связано и размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

Путин уже продемонстрировал, что готов повышать ставки. Но готов ли на это Запад? Работает ли ядерное сдерживание России? К чему Путин готовит россиян? ТСН.ua узнавал.

Катастрофические последствия: почему Путин и его банда продолжают ядерные угрозы

В интервью The Economist глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заверил, что Россия не применит против Украины ядерное оружие: "Как глава разведки, я вам прямо говорю, этого не произойдет. При всей моей неприязни к РФ, идиотам, управляющим страной, там немного". Буданов же предупреждает о ЗАЭС. Станция и ее пруд-охладитель заминированы. И если последний россияне взорвут, по словам главы ГУР Минобороны, будут "значительные проблемы".

Еще в сентябре 2022 года советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон предупредил Москву о катастрофических последствиях для России, если та пересечет эту ядерную границу. Он пообещал решительный ответ США, подробно объяснив Москве по закрытым каналам, что это будет означать. Для этого Америка, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, привлекала Индию и Китай. Некоторые американские генералы предполагали, что США конвенционными средствами могут уничтожить ЧФ РФ и всю группировку российских войск на временно оккупированных украинских территориях.

Однако не совсем понятно, как именно все это подействовало на кремлевского "фюрера". ТСН.ua уже писал, что в пятницу, 16 июня, он впервые публично допустил использование тактического ядерного оружия. Сразу после этого Энтони Блинкен уехал в Китай. Его визит планировался еще в начале года. Однако из-за инцидента с китайским шпионским воздушным шаром его отложили. Находясь в Пекине, Блинкен заявил, что Китай пообещал не снабжать России оружием для войны против Украины, хотя выразил обеспокоенность, что это могут делать частные китайские компании. Однако действительно частные и независимые от партии предприятия в Китае поверить очень трудно. А уже после возвращения Блинкена в США Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, который Пекин назвал "публичной политической провокацией".

То же касается и Индии, не осудившей полномасштабное российское вторжение, увеличив импорт российской нефти в 10 раз, а в 2023-2024 гг. планирует выйти на 30% импорта из России. Хотя в 2021-2022 гг. доля российского импорта сырой нефти была менее 2%. В частности, и этот вопрос будет обсуждаться во время визита премьера Индии Нарендны Моди в Вашингтон, где он выступит на совместном заседании Палаты представителей и Сената – одной из самых высоких площадок, которые Вашингтон предоставляет иностранным гостям. Однако также во время визита Моди в США будет обсуждаться оборонное сотрудничество. И это очень интересный аспект, ведь до начала полномасштабной войны России против Украины, почти все оружие Индия закупала у Москвы.

Однако до сих пор не ясно, имеют ли Индия и Китай какое-либо ощутимое влияние на Москву в вопросе ядерного сдерживания. Взять хотя бы размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси, чем так хвастаются Путин и Лукашенко. Многие эксперты отмечали, что в одном из подписанных Путиным и Си Цзиньпином документов во время трехдневного визита последнего в Москву шла речь о недопустимости ядерной войны. Именно поэтому размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси – это чуть ли не личная пощечина Си Цзиньпина. Однако другие эксперты предупреждали, что это мог быть согласованный с Пекином шаг, учитывая несопоставимость российского и китайского ядерных арсеналов.

Путин уже лично ищет Залужного

Путин вылез из бункера. В последнее время кремлевский "фюрер" проявляет невиданную медиаактивность, особенно после подрыва Россией Каховской ГЭС. Так он встречается с русскими военкорами, которых до этого неделя держит на карантине; лично комментирует, где находятся главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Кирилл Буданов, заметно заикаясь. Путину даже приходится лично оценивать украинское контрнаступление, озвучивая фейковые цифры якобы уничтоженной западной техники, как-то 245 танков и 678 бронемашин, или пять Patriot, хотя на самом деле у Украины только две такие системы.

Отдельный трэш на русских федеральных каналах происходил вокруг Буданова и Залужного. Сначала пропагандисты все вместе искали, куда же скрылся главнокомандующий ВСУ. Затем, когда нашли, начали распространять конспирологические теории, как своими ракетами вроде бы попали по зданию ГУР Минобороны в Киеве, ранив Буданова, которого затем срочно эвакуировали в Германию.

"Большинство российских заявлений ориентированы на внутреннюю аудиторию. То есть, нужен уже какой-то наркотик потяжелее. Образ Путина, лично "вещающего" о событиях в Украине ― самый тяжелый наркотик для российской пропаганды. А что дальше? Дальше будет ломка и пустота", — объясняет представитель. ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Однако если еще осенью во время молниеносного контрнаступления Сил обороны Украины, когда мы освободили Харьковщину и правобережье Херсонщины, Путин неохотно брал на себя ответственность, комментируя поражение, теперь, похоже, все меняется. Кремлевский военный преступник лично комментирует украинское контрнаступление, как Россия перестроит свой ВПК, а его пресс-секретарь Песков кричит, что они уже оказывается Украину демилитаризовали.

"Мирные" планы: зачем на самом деле приезжали лидеры африканских стран

Но отдельно, конечно, нужно остановиться на бумажке, которую демонстрировал Путин, сидя на переговорах с лидерами стран Африки, которые до этого были в Киеве. Кремлевский фюрер назвал его "договором о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", якобы принятый весной 2022 года в Стамбуле и парафированный киевской делегацией. Путин жаловался, что его бросили. Мол, сначала Украина согласилась на какие-то его шизофренические идеи, а потом, когда российская армия бросилась из-под Киева, отказалась от своих обязательств. Однако нужно понимать, кому и для чего Путин это говорит, рядом с уже заезженной фразой о "перевороте 2014 года в Украине".

Лидеры семи африканских стран – ЮАР, Замбии, Египта, Конго, Уганды, Сенегала и Союза Коморских островов – сначала посетили Киев, а затем Москву. Только Замбия и Коморские острова голосуют за проукраинские резолюции ООН. Другие же либо поддерживают Россию, либо голосуют нейтрально. Для Украины визит лидеров африканских стран был очень важным.

Во-первых, в Киев они приехали со своим "мирным" планом урегулирования войны. Однако не надо думать, что эти африканские страны так сильно переживают за победу Украины. Африканский континент постоянно встряхивают войны и конфликты. К тому же они очень заинтересованы в бесперебойной поставке зерна, удобрений и аммиака. Последнее напрямую связано с зерновым соглашением и шантажом Кремля выйти из него, если Киев не выполнит шесть требований Москвы, среди которых как раз и есть возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Во-вторых, следует понимать, что информационно Украина в Африке почти не представлена. Там очень сильно работает Россия, обвиняя Украину в провоцировании кризиса глобального голода. То есть, что это не Россия виновата, развязав против Украины войну и заблокировав Черное море, препятствуя экспорту нашего зерна, а сам Киев. Именно поэтому состоялось два турне украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по странам Африки. Именно поэтому советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд встретятся с представителями Глобального Юга на днях в Копенгагене.

В-третьих, Reuters писал, что президент ЮАР вроде бы лично включил в привезенный "мирный" план пункт о снятии санкций с России и претензий со стороны Украины относительно решения Международного уголовного суда об ордере на арест Путина за тяжкое военное преступление — депортацию украинских детей. В обмен на это Россия вроде бы должна была вывести свои войска из Украины и тактическое ядерное оружие из Беларуси. Правда, это так и не было подтверждено. Хотя всем хорошо известно, что в августе в ЮАР состоится саммит БРИКС, который Путин очень хотел бы посетить. Но есть одно "но". ЮАР — подписант Римского устава, а значит должна арестовать Путина по ордеру МКС.

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Но интересно и другое – ценителей африканского мирного плана в Москве тоже нет. Причем настолько, что Россия устроила очередные ракетные обстрелы Киева как раз во время визита африканской делегации. В Госдепе убеждены, что Путин не готов к действительно мирным переговорам, хотя в Кремле постоянно повторяют обратное.

"Путин многое говорит, и оставлю на ваше усмотрение толковать, сколько из того правды и сколько – нет. Опять же, вполне понятно, что действия России – бомбардировки Киева, удары по гражданской и энергетической инфраструктуре, жилым домам, больницам – не показывают никакой заинтересованности в достижении мира и завершении войны", – заявил замглавы Госдепа Ведант Патель.

Основные усилия Москвы направлены на "заморозку" войны. И, по их мнению, не важно, кто это сделает — США, Китай или страны Африки. Многие западные руководители уже высказались, что о "заморозке" войны на российских условиях не может быть и речи. Для Путина же главное зафиксировать, как он говорит, "новые территориальные реалии", не дав Силам обороны Украины освободить еще больше земель накануне президентских выборов в России в марте 2024 года.

И удар по Чонгарскому мосту в ночь на 22 июня это очень хорошо демонстрирует. Буквально на днях российский министр обороны угрожал, что за удары по Крыму Россия будет бить по центрам принятия решений. Как будто Россия этого не делала раньше. После удара по мосту в российских пабликах даже начали раздаваться призывы разместить российское тактическое ядерное оружие, например, в Мелитополе. Ну а в украинской разведке обещают: "Продолжение следует".