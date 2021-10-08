Очередной скандал в Житомире: в реку Тетерев снова слили нечистоты

Очередной скандал в Житомире: в реку Тетерев снова слили нечистоты

Сломался насос на водоканале, поэтому нечистоты попали в реку.

Не брать воду для хозяйственных нужд, не поить скот и не ловить рыбу в реке Тетерев - советуют экологи. Вода там совсем загрязненная из-за сброса нечистот житомирским водоканалом.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 8 октября.

В городе уже пятый раз за последние два месяца авария на главной канализационной станции. Опять вышло из строя оборудование. На этот раз сломался насос.

Коммунальщики подключили резервный, но и тот тоже сломался. И нечистоты вновь хлынули в реку. Экологи отобрали пробы воды, результаты анализов обещают через пять дней, но специалисты говорят, просто на глаз видно, что вода в реке — сплошные канализационные стоки.

В прокуратуре говорят, по фактам выбросов нечистот в Тетерев открыто два уголовных производства.

"Вот это проба воды, отобранная сегодня утром, наглядно видно, что во-первых, вода имеет фекальный запах и такой серый цвет, он характерен для сточных вод, как те, что попадают в канализационных сооружений с коллектора", — говорит Ирина Березюк, начальник отделе лабораторного контроля экологической инспекции Полесского округа.

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Напомним, в Житомире в реку Тетерев попали тысячи кубометров нечистот. Во время ливня из строя вышли помпы главной насосной станции, они не смогли перекачать все стоки в канализационных сооружений, и нечистоты пошли в реку.

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