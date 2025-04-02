Очередной жуткий обстрел Харькова: куда "прилетело" и какие последствия

Последствия обстрела Харькова / © ТСН

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Харьков приходит в себя от массированной атаки врага. Около часа ночи россияне обстреляли город «Шахедами». По данным областной прокуратуры, зафиксировано от 13 до 15 попаданий в Холодногорском районе. Большинство из них находятся в промышленной зоне. Начался масштабный пожар. Кроме предприятий, повреждено также более 20 частных домов. Известно о по меньшей мере 8 пострадавших, среди них трое детей.

Об этом с места событий сообщила корреспондентка ТСН Юлия Бойко.

«Мы сейчас возле одного из предприятий, которое пострадало ночью. Как вы видите, здание серьезно повреждено взрывом и огнем. Вокруг нас все усеяно щебнями стекла и обломками салазок, которое производило предприятие», — говорит Юлия Бойко.

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Враг массированно атаковал только один район города — Холодногорский. Взрывы звучали здесь один за другим, говорят местные. По данным областной прокуратуры, их было от 13 до 15. Люди успели скрыться, но их дома не уцелели. Речь идет о по меньшей мере 2 десятках частных домов, но осмотр домов все еще продолжается, поэтому это количество может возрасти. Восемь человек получили острую реакцию на стресс. Среди них целая семья: супруги, 16-летняя девушка и 7-летний мальчик. По данным прокуратуры, пострадал также 9-месячный младенец.

«Начались первые взрывы, а затем один за другим. Все были в шоке. Первые два я видела — это был ужас. Один из них упал в 10 метрах от моего дома», — говорит Лилия.

В результате удара вспыхнули два гражданских предприятия. Они до сих пор горят, по данным спасателей — огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. В прокуратуре уточняют: предприятия производили бытовые товары — санки и полипропилен. Также в этом здании другие предприниматели хранили материалы, от которых теперь остались только обгоревшие остатки.

Россияне атаковали Харьков / © ТСН

«У нас был склад строительных материалов. Вот видите, что осталось… Практически все уничтожено, какие остатки есть, но очень мало. Там, где был пожар, стояло оборудование. Ну что сказать… война»», — говорит Светлана, арендатор помещения.

Хотя спасатели до сих пор борются с огнем, коммунальщики уже начали закрывать выбитые окна и убирать территорию. Также здесь работают правоохранители, осматривающие улицы в поисках доказательств очередных преступлений россиян.

Дата публикации 09:32, 02.04.25 Количество просмотров 18 ТСН новости 09:00 2 апреля. Массированная атака на Харьков!

Обстреляли также россияне и Харьковщину. Применяли авиабомбы и дроны.

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