- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 2 мин
Очередной жуткий обстрел Харькова: куда "прилетело" и какие последствия
Россияне снова массированно обстреляли Харьков. Что известно о последствиях попаданий?
Харьков приходит в себя от массированной атаки врага. Около часа ночи россияне обстреляли город «Шахедами». По данным областной прокуратуры, зафиксировано от 13 до 15 попаданий в Холодногорском районе. Большинство из них находятся в промышленной зоне. Начался масштабный пожар. Кроме предприятий, повреждено также более 20 частных домов. Известно о по меньшей мере 8 пострадавших, среди них трое детей.
Об этом с места событий сообщила корреспондентка ТСН Юлия Бойко.
«Мы сейчас возле одного из предприятий, которое пострадало ночью. Как вы видите, здание серьезно повреждено взрывом и огнем. Вокруг нас все усеяно щебнями стекла и обломками салазок, которое производило предприятие», — говорит Юлия Бойко.
Враг массированно атаковал только один район города — Холодногорский. Взрывы звучали здесь один за другим, говорят местные. По данным областной прокуратуры, их было от 13 до 15. Люди успели скрыться, но их дома не уцелели. Речь идет о по меньшей мере 2 десятках частных домов, но осмотр домов все еще продолжается, поэтому это количество может возрасти. Восемь человек получили острую реакцию на стресс. Среди них целая семья: супруги, 16-летняя девушка и 7-летний мальчик. По данным прокуратуры, пострадал также 9-месячный младенец.
«Начались первые взрывы, а затем один за другим. Все были в шоке. Первые два я видела — это был ужас. Один из них упал в 10 метрах от моего дома», — говорит Лилия.
В результате удара вспыхнули два гражданских предприятия. Они до сих пор горят, по данным спасателей — огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. В прокуратуре уточняют: предприятия производили бытовые товары — санки и полипропилен. Также в этом здании другие предприниматели хранили материалы, от которых теперь остались только обгоревшие остатки.
«У нас был склад строительных материалов. Вот видите, что осталось… Практически все уничтожено, какие остатки есть, но очень мало. Там, где был пожар, стояло оборудование. Ну что сказать… война»», — говорит Светлана, арендатор помещения.
Хотя спасатели до сих пор борются с огнем, коммунальщики уже начали закрывать выбитые окна и убирать территорию. Также здесь работают правоохранители, осматривающие улицы в поисках доказательств очередных преступлений россиян.
Обстреляли также россияне и Харьковщину. Применяли авиабомбы и дроны.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: