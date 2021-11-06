Очевидец о трагедии на фестивале в США: Толпа на меня навалилась, я не мог дышать и буквально терял сознание

Очевидец о трагедии на фестивале в США: Толпа на меня навалилась, я не мог дышать и буквально терял сознание

Полиция проводит расследование.

В результате давки на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне, штат Техас, произошедшей минувшим вечером, по меньшей мере 8 человек погибли, у 11 врачи зафиксировали остановку сердца, их пришлось реанимировать прямо в толпе. Три сотни обратились к врачам.

О том, что именно вызвало панику на концерте и почему людям некуда было бежать — 6 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Фестиваль Astroworld собрал под открытым небом около 50 тысяч зрителей. Вечером, во время концерта хедлайнера рэпера Тревиса Скотта, в толпе возникла давка. Скорее всего, люди из отдаленных участков хотели добраться поближе к сцене.

"Около 9:00 — 9:15 вечера толпа по направлению к сцене начала уплотняться. И это вызвало панику, люди начали травмироваться — падать, терять сознание. А это повлекло за собой дополнительную панику", — отметил руководитель пожарной службы Хьюстона Сэмюэль Пена.

У 11 зрителей в давке произошла остановка сердца. Люди пытались докричаться до певца на сцене. Но тот не слышал и среагировал, когда увидел мигалки "скорой". Когда полиция и медики добрались до эпицентра давки, концерт остановили. Потерпевших реанимировали на месте. 8 спасти не удалось. Перепуганным людям в толпе некуда было бежать.

Новости мира: в США на музыкальном фестивале из-за давки погибли 8 человек

"Толпа на меня навалилась, и я не мог дышать, буквально терял сознание, падал без сознания. Люди кричали. Они меня не видели, потому что я был впереди", — рассказал в соцсети о том, что ему пришлось пережить, один из очевидцев.

Полиция собирает видео доказательства и выясняет, организован ли концерт надлежащим образом и почему у зрителей не было возможности выбраться из толпы. 3 сотни человек в результате давки обратились в местную больницу. Среди них есть дети.

"Мы работаем над опознанием жертв. Что уже было установлено, те, кого мы вывезли, среди них был и 10-летний ребенок. Поэтому сегодня нам нужно воссоединить семьи", — резюмировала судья округа Харрис Линда Хидальго.

Проблемы с организацией зрители фиксировали еще в начале мероприятия. Организаторы извинились и принесли соболезнования семьям погибших. Второй день мероприятия, запланированный на субботу, был отменен.

Напомним:

В результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 40 человек , пытавшихся покинуть страну.

, пытавшихся покинуть страну. В апреле в Израиле из-за давки на религиозном празднике погибли по меньшей мере 45 человек, еще полторы сотни — получили травмы. Собрание стало самым массовым, после того, как в стране отменили карантин.

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