Одесса или Анталия: где дешевле отдыхать в 2021 году, сравнение цен, гостиниц и досуга

Одесса или Анталия: где дешевле отдыхать в 2021 году, сравнение цен, гостиниц и досуга

Заграница традиционно привлекает форматом "все включено", а украинские курорты — изучением родного края.

В нынешнем году отдых на популярных украинских курортах испортили медузы, пауки и нашествия божьих коровок. При этом под ударом оказалась и заграница с ее злачными туристическими местами. По мнению некоторых украинских блогеров, стоимость отдыха, например, в Одессе — более чем высокая. И местами это действительно так. Но и за рубежом цены путевок иной раз ощутимо кусаются.

ТСН.ua узнал, где дешевле провести время летом 2021 года: в украинской Одессе или турецкой Анталии.

Проживание в Одессе

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Разместиться на курорте туристы могут в отелях, в частном секторе и санаториях. Рассчитывать стоимость необходимо с ориентиром на условия, качество проживания и досуг.

Отели

Цены на номера в отелях стартуют от 1000 гривен и выше. На стоимость влияет удаленность от моря, наполненность и вид из окна. Например, суточное проживание в номере отеля, в который включены завтрак, обойдется в 1300 гривен. Из преимуществ, кроме бесплатного интернета и парковки, — своя терраса для загара.

За сутки проживания в гостинице, где есть собственный теннисный корт, футбольные поля и вообще многое другое для активного отдыха, — придется выложить 2200 гривен.

Куда дороже стоит прекрасный вид из окна. Номера для двоих в отелях, которые находятся практически на берегу моря, стартуют от 2500 гривен в день.

Частный сектор

Очень часто не имеет своих теннисных кортов и футбольных полей. Туристов частный сектор привлекает простотой и относительной дешевизной.

Стоимость проживания здесь дешевле, чем в гостиницах, но и условия в разы скромнее. Двухместный номер в сутки можно снять за 600 гривен. На территории есть небольшие кафе и ресторанчики, в которых отдыхающие могут заказывать еду. Однако готовить можно и дома на собственной кухне или мангале.

В то же время неделя проживания на базе отдыха, которая имеет собственный сад, кухню, а также вид на море, обойдется туристам в 14 500 гривен.

Санатории

В Одессе на берегу озера Куяльницкий находится санаторий, в котором туристы одновременно могут интересно провести время и оздоровиться. Отдыхающих там лечат минеральными водами и грязевыми ваннами. За номер придется выложить от 750 до 1300 гривен.

В Одессе также есть санаторий, в котором проходят реабилитацию люди, пережившие инфаркты, инсульты и травмы опорно-двигательного аппарата. Цены в нем стартуют от 750 до 1150 гривен.

В целом, так и получается: стоимость проживания в одесских санаториях туристам обходится в среднем в 700—1400 гривен в сутки.

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Проживание в Анталии

Отели здесь, как говорится, со вкусом. С многоэтажных зданий открывается прекрасный вид на море. Стоимость суточного проживания в отелях уровня не ниже трех звезд стартует от 2000 и доходит до 6000 гривен. Сами же многоэтажки находятся на берегу моря в окружении экзотических растений. Из номеров открывается вид на Средиземное море и горы.

Проживание в двухместном номере гостиницы уровня четыре звезды желающим обойдется ориентировочно в 20 000 гривен за семь дней. За пятизвездочный отель придется выложить уже от 24 000. В стоимость включен перелет и питание.

Как добраться в Одессу

В Одессу можно доехать на поезде буквально из всех областных центров Украины. Что, соответственно, напрямую влияет на популярность курорта среди украинских туристов.

Например, из Киева билет в Одессу отдыхающим обойдется в 760 гривен. В дороге придется провести 10 часов.

Из Львова в Одессу ехать около 11 часов, а за билет придется выложить 820 гривен.

Из Днепра в Одессу ехать дешевле, но тоже относительно долго: билет можно взять за 500 гривен, а в дороге придется провести 11 часов.

Как добраться до Анталии

На самолете. Перелет из Киева в Анталию желающим будет стоить в среднем 2000 гривен. Из Львова — до 3000 гривен. С Днепром ситуация сложнее — лететь придется с пересадкой в Киеве. Стоить билет будет около 4000 гривен.

Есть билеты на самолет, включенные сразу в туристическую путевку. В нее в целом входит сразу все: авиаперелет, проживание в отеле, питание, активный отдых и прочее.

Питание в Одессе

Для того чтобы подкрепиться, в Одессе есть сотни заведений. Некоторые из них известны далеко за пределами курорта.

Легкий перекус в кафе обойдется отдыхающим в 150 гривен и выше, в ресторане — в 300 гривен. В то же время комплексный обед на двоих в заведении будет стоить около 1800 гривен за три блюда.

Питание в Анталии

Если отдыхающие едут по путевке, то беспокоиться о питании им не нужно, поскольку оно включено. Однако если турист хочет себя дополнительно побаловать, то легкий обед в местном кафе обойдется в среднем в 140 гривен. Ужин для двоих — в 400 гривен.

Чем заняться в Одессе

Курорт богат своими экскурсиями, которые водят как по городу, так и за его пределами. Кроме очевидного отдыха на берегу моря, уделить время можно прогулкам по городу.

Популярностью среди отдыхающих пользуется экскурсия "Криминальная Одесса". Экскурсоводы расскажут, чем город привлекал аферистов и воров, когда и как придумали контрабанду, кто создал и воплотил в жизнь так называемый "Кодекс грабителя".

Стоимость экскурсии: 150—250 гривен.

Интересно время можно провести и во время прогулки Нерубайскими катакомбами. Во время экскурсии участники узнают о появлении самых катакомб, о том, как в них скрывались одесские партизаны, а также о добыче первого в городе строительного материала.

Стоимость экскурсии: 100—250 гривен.

В свою очередь любителей кинематографа приглашают на экскурсию "Как в Одессе кино снимали". Участников знакомят с созданием кинокартин, рассказывают о местном кинофестивале и показывают улицы, на которых снимали известные советские фильмы.

Стоимость экскурсии: 150—200 гривен.

Чем заняться в Анталии

В Анталии спросом пользуется не только активный отдых, как это принято на курортах, но и познавательный. Туристы с интересом посещают Археологический музей Анталии. В нем находится 13 залов, в которых разместили античные скульптуры, старинные саркофаги, надгробные камни и статуи.

Стоимость билета: 160 гривен.

Не меньшим спросом пользуются рынки. Купить на них желающие могут буквально все: начиная от овощей и фруктов, заканчивая сувенирами и одеждой.

Интересно будет увидеть также Руины Перге, Дюденские водопады и местный океанариум.

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Где же все-таки дешевле

Неоднозначно. Все зависит от того, какому отдыху турист хочет посвятить время. Дешевле лежать на пляже или у бассейна. Если же уделять время изучению гастрономических особенностей региона и экскурсиям, то общий чек за отдых может существенно примножиться.

Если брать минимальную стоимость, то за отдых в Одессе за семь дней придется выложить от 7000 до 10 000 гривен. И это только за проживание. В то же время к сумме еще нужно добавить билет на поезд в обе стороны (около 1000 гривен), питание (если оно не включено) и досуг.

В Анталии бьют по карману путевки, которые местами могут стоить от 20 000 гривен и выше. Но в то же время в них включен перелет, проживание, питание и досуг.

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