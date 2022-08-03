Одесса испытывает альтернативные пути водоснабжения, чтобы не повторить судьбу Николаева: на помощь пришли японцы

В Одессе коммунальщики начали очищать воду из разных источников с помощью японских технологий, говорится в ТСН.

Из-за одесских пляжей в море ежедневно выливается более тысячи кубометров дренажной воды, ее в свое время начали отводить из-под земли, чтобы склоны не ползли в море. А теперь решили – грунтовую воду очищать и раздавать как питьевую. Перед процедурой и после процедуры ее тщательно исследуют в лаборатории. Сейчас здесь проверяют воду из озер дендропарка Победы. «По предварительным исследованиям вода полностью отвечает ГОСТу «Вода питьевая» по показателям. Очистка срабатывает настолько, что все показатели соответствуют норме», – говорит врач общей гигиены «Одесского облцентра контроля и профилактики болезней» Татьяна Демченко.

Искать альтернативные источники питьевой воды начали после того, как весной в Николаеве россияне уничтожили водопровод. Тогда одесситы отправили соседям тысячи бутылей с водой и задумались о том, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

Для превращения воды в питьевую пригодились японские приборы, которые передали Одессе из города-побратима Йокогамы. Оттуда приехало 33 очистных системы и несколько смягчителей воды. «Приемник воды с фильтром для грубой очистки воды, чтобы не попала большая завис, поплавок, чтобы уровень погружения был. Следующий идет угольный фильтр, он абсорбирует в себе примеси, запахи и уже более чистая вода идет на фильтр ультрафильтрации и отсюда уже выходит питьевая вода», — показывают в центре.

Первыми воду после очистки дегустируют одесские чиновники «Запаха нет, привкуса нет, я вам скажу, что даже вкуснее водопроводной», — утверждают они.

«По техническим характеристикам эти системы обладают работоспособностью от двух до шестидесяти кубических метров воды. Работать они могут от одного до 15 часов непрерывной работы в сутки. Где-то двадцать тысяч человек мы можем снабдить питьевой водой одновременно», — говорит директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских

Следующим для тестирования станет Хаджибейский лиман. А кроме этих источников воды в Одессе работает еще 16 бюветов, откуда ежедневно набирают воду почти 45 тысяч одесситов.

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