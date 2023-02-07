Одесситам обещают больше света в сутки, но нужно подождать: в город прибыли мощные генераторы

82 мощных генератора для объектов критической инфраструктуры уже поступили в Одессу, где до сих пор очень тяжелая ситуация с энергопитанием. После российских обстрелов и чрезмерной нагрузки еще на прошлой неделе в местной сети произошло две аварии подряд. С тех пор половина Одессы сидит без света, в остальных домах — его дают по 4 часа в сутки, говорится в ТСН.

Света больше нет, чем она есть – так кратко можно описать ситуацию в Одессе. Поступившие генераторы энергетики хотят подключить к теплопунктам и качательным станциям водоканала. Тогда электроэнергию, потребляемую критической инфраструктурой, перенаправить к бытовым потребителям, но пока ситуация без изменений.

Фактически без света сейчас половина города. Еще 350 тысяч абонентов имеют его считанные часы в сутки. С конца прошлой недели энергетики предупреждали, что именно эти понедельник и вторник будут самыми тяжелыми. Собственно это мы на себе сейчас и чувствуем. Тем более что в Одессу еще и пришли морозы. Свет сейчас дают на два-два с половиной часа. Поскольку графики бездействуют – никто заранее не знает, когда появится питание. Это тот еще квест — поймать свет — его горожане подстерегают днем и ночью, именно тогда поймать его больше шансов. “Приспосабливаемся, у нас все на электричестве, купили печку себе газовую такую и обходимся, когда дают свет. В три часа ночи, значит в три часа ночи — встаем, готовим, а на печке только разогреваем”, — говорят люди.

Энергетики обещают, как только подключат генераторы критической инфраструктуры, людям станет легче. В правительстве обещают и деньги на топливо для этих генераторов.

График, на который надеются горожане – это три на шесть – три часа со светом, шесть – без. Так было до ракетной атаки 26 февраля. Именно после нее и возникли перебои с питанием, а впоследствии еще произошли две серьезные аварии подряд. Одна из них с большим пожаром и тогда Одесса погрузилась во тьму.

Тяжелее ныне жителям многоэтажек с электрическими плитами и домам, где от электричества зависит отопление, так как в части домов тепла сейчас нет. Люди приспосабливаются, как могут.

На подстанциях не прекращаются ремонтные работы. Энергетики работают круглосуточно. Одесситы надеются, что до конца недели будет свет, хотя бы по три часа подряд. Пока очень выручают "Пункты несокрушимости", где есть свет и Интернет.

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