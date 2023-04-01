Одесситка похитила из плена раненого мужа-военного, хотя раньше готовила его похороны: невероятная история бойца

Людмила Белинская сначала узнала, что муж-военный умер, а уже через 10 дней ее сообщили, что жив, но в плену, поэтому женщина решилась похитить своего мужа из-под российского конвоя, говорится в ТСН.

Каждый день Руслан вместе с Людмилой и Кристиной едут в реабилитационный центр. Сначала даже с их помощью он не мог сделать ни одного шага, а сегодня хоть и тяжело, но сам идет с ходунками. "Я был в панике, мне было тяжело смириться, что я беспомощен", — говорит Руслан.

За ним украдкой наблюдает жена и радуется каждому его движению. Однажды она уже потеряла Руслана, когда ей позвонили и сказали, что муж погиб под Херсоном. “Ваш муж – герой, он погиб, привезем за день-два. Я говорю это точно он? Да! Три свидетеля, которые видели, как пробило голову насквозь, не выживают люди от такого ранения”, — рассказывает женщина разговор.

Также читайте Каждая эвакуация гражданских из Бахмута превращается в спецзадачу для бойцов, но люди меняют решение выезжать

Ей сказали, что под плотным огнем не могут унести тело, но вскоре попытаются это сделать и семья должна готовиться к похоронам. В это время Руслан лежал в окопе в селе Александровка Херсонской области. “Меня оттащили в окопа, чтобы меня не переехала техника. В окопе я лежал три дня”, – вспоминает мужчина.

Через три дня, когда бои стихли, жители Александровки пошли окопами, чтобы посмотреть, нет ли там раненых украинских военных. “Они услышали, что я хриплю и меня достали. Меня поили яйцами и молоком”, – вспоминает мужчина.

Руслана прятали в хлеву, но мужчина периодически терял сознание, голова была пробита, двое мужчин решили доставить его в больницу, но перехватили россияне. Русские привезли Руслана в СИЗО, а затем в больницу Херсона. На допрос приходил их капитан. "Он мне предлагал перейти на их сторону, я выбрал плен", — рассказывает Руслан.

Палата сначала была под конвоем русских солдат, а после операции Руслана уже так усердно не охраняли. Нейрохирурги удалили часть черепа, почистили рану. Мозг был поврежден, что повлияло на моторику и Руслан не мог встать на ноги. Оккупанты понимали, что убежать он не сможет. "Из-за того, что я 10 дней пролежал без медицинской помощи, пошла гематома, загноение, пришлось удалять части кости, поэтому такие проблемы", — рассказывает военный.

На больничной койке Руслан вспомнил телефон жены и через 10 дней после известия о гибели, ей позвонили врачи из Херсона и сообщили, что Руслан жив, но состояние его тяжелое. С тех пор она была на связи с врачом, но ситуация в Херсоне обострялась. Становилось трудно с медикаментами, уехать и заехать на оккупированную часть становилось все сложнее. Прошел референдум и исчезла украинская связь.

В сентябре, несмотря на опасность, Людмила решила ехать в оккупированный Херсон. Ее задача была найти перевозчика, который не просто знает этот маршрут, а согласится через десятки блокпостов перевести тяжелораненого украинского военного. И такого человека она нашла. Она смогла предупредить выезжающего Руслана и дни ожидания превращаются в вечность. “Нет и нет, я не знаю, что думать и здесь открывается дверь. У меня слезы на глазах, я плакал, я не могу говорить”, — сдерживает слезы мужчина и сейчас, когда вспоминает тот момент.

Также читайте Пенсионеры смогли остановить колонну россиян в Буче и дали время ВСУ встретить врага: история оставшихся в тени героев

Людмила признает — ее спецоперация была бы невозможна без помощи отчаянных херсонских врачей, которые держали с ней связь и предложили выписать справку, что Руслан травмировался в результате аварии, а не на поле боя. "Сделали две выписки – для наших и одна, для россиян, что это ДТП", – рассказывает Людмила.

Чтобы выйти из больницы, они четко следовали советам неравнодушных херсонцев. На черном входе их ждал автомобиль, а за рулем машины был мужчина местной массажистки, которая приходила к Руслану в больницу. Рискуя, они привозят пару в паромную переправу. За ней Руслана и Людмилу жду украинские перевозчики. Они проходят десятки российских блокпостов, показывают справку о ДТП, но к счастью никто из россиян их тщательно не проверяет.

На первом украинском блокпосте они понимают, что спецоперация удалась. Людмила по сути похитила своего Руслана из плена. 13 сентября они возвращаются домой в Одессу как раз в день рождения Руслана. Дочери ждут родителей с тортом.

Сейчас Руслан упорно тренируется ради своих дочерей, из-за повреждения мозга нарушена моторика движений. Но мышцам дают ежедневную нагрузку, чтобы мозг впоследствии вспомнил, как конечностями посылать правильные импульсы. “Организм будет использовать резервы и здоровые части мозга примут на себя функцию поврежденных. Нейропластичность – это очень сложный процесс”, – говорят в реабилитационном центре.

Мужчина стремится для начала начать хотя бы самостоятельно передвигаться по квартире. “Я для этого все делаю, я тренируюсь. Первик шаг мне дает надежду на будущее, что я смогу ходить”, — убеждает мужчина.

Читайте также:

"Мой сын лежит в трех мешках": на деоккупированной Херсонской области только сейчас могут перезахоронить жертв россиян

На одну ночь решили выехать из дома и спаслись: ночная атака на Харьковщину уничтожила дом семьи

Девушка с собаками, которую увидел весь мир: как сейчас живет волонтер из Ирпеня с 60 псами