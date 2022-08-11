Одесситы креативно "заманивают" в свои рестораны и отели немногочисленных туристов и переселенцев

Заминированное море, зарешеченные пляжи и полупустые городские гостиницы – именно так встречает Одесса август месяц, который в довоенное время приносил немалые заработки в туристической сфере.

В этом году курортный сезон отменен, поэтому владельцы гостиниц, ресторанов и кафе Одессы пытаются придумать что-то новое, чтобы привлечь к себе туристов, говорится в ТСН.

Море – это самое главное, что выбирали туристы, планируя отдых в Одессе. Но теперь оно закрыто и у немногочисленных отдыхающих новые приоритеты – бассейны.

В одном из отелей десяток бассейнов и все с морской водой, но ныне гостиничные номера здесь заполнены всего на 20%. Так что администрации приходится приглашать на отдых в бассейны не только своих гостей и быть лояльными. «Ценовая политика в этом году снижена практически на 50% по сравнению с прошлым годом. Но после 17:00 некоторые люди, которые не могут себе позволить даже ценовую политику 300-500, они могут ходить с 50% скидкой 150 грн», — говорят в заведении.

Большинство жителей другой гостиницы в центре Одессы – вынужденные переселенцы, их разместили бесплатно. А чтобы привлечь к себе туристов, вдвое снизили цены и рекламируют свое укрытие. «Фишка нашей гостиницы – это наш двор – здесь тихо, спокойно, уютно. В нашей гостинице есть бомбоубежище, это бомбоубежище после Второй мировой войны владелец нашей гостиницы его сохранил, реконструировал», — показывают в отеле.

"Слава Украине! Героям слава» — дружественный персонал с такими криками встречают каждого гостя в одесском ресторане. Один из его владельцев в августе 2008-го пережил российскую бомбардировку в Грузии, поэтому с первых дней полномасштабного вторжения ресторан помогает ВСУ и нуждающимся. «Грузия поддерживает каждого не только на словах, но и действиями. Мы кормили военных три месяца. Сейчас мы продолжаем помогать малозащищенной части нашего населения», – рассказывает администратор.

Одесса в этом году из курортного города превратилась в некий транспортно-тыловой хаб, говорят в мэрии. Большинство гостей – вынужденные переселенцы, и рекордные цифры предыдущих сезонов сейчас недостижимы.

«У нас было более 3 миллионов туристов, с началом войны в Одессу начало очень много приезжать людей, выезжавших за пределы страны. Если говорить именно о туристах, то это где-то два процента», — говорит директор Департамента культуры и туризма Александр Тиховский.

Однако Одесса не останавливается, здесь проводят экскурсии по узким улочкам, организуют концерты и проводят спектакли. А еще – делают все для победы. После нее, говорят, туристы вернутся в город сами.

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