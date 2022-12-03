Одесситы восстали против луна-парка с катком, работающий во время тотальной экономии света

В Одессе сидящие в темных квартирах горожане возмутились из-за работающего луна-парка. Мощные холодильники там держат лед на катке в плюсовую температуру в то время как город живет по лимитам электричества. К тому же в течение недели ради экономии в Одессе почти не работал электротранспорт, говорится в ТСН.

Парк развлечений среди полной тьмы выглядел ярким островком. Жители близлежащих домов созерцали это сияние из темных квартир и возмущались. “У меня света нет по 14-15 часов. Мы сидим до трех ночи без света, потом подрываемся, начинаем готовить, мыться, стирать… А у них там работает… Извините, но это свинство», — возмущаются люди.

В парке объясняют, от довоенного уровня и иллюминация, и аттракционы работают максимум на шестую часть мощностей. Мол, выключили большинство освещения и экономят на качелях и каруселях. У них свой мощный генератор и работают от них во время обесточений, а когда свет дают, то питаются от общей сети. “Остальные все заведения – рестораны, кафе, другие развлекательные торговые центры – все же работают, если им дают свет. Если мы включим весь свет, то продающая будка хот-доги будет больше потреблять электроэнергии, чем весь мой парк. Свет я включу», – говорит управляющий парка аттракционов Геннадий Переверзев.

Но кроме иллюминации, здесь работает открытый каток. Мощное холодильное оборудование круглосуточно поддерживает лед при плюсовой температуре воздуха. Сколько именно съедает от суточного лимита Одесщины парк – его руководство не признается. Эксперты говорят, что конфликт лежит больше в плоскости морали. “Я лично считаю, что эта ситуация неприемлема. Запускать такие объекты… У нас действительно критическая ситуация с энергоснабжением, некоторые дома были двое суток без света, двое с половиной. Даже если у тебя есть небольшое потребление, безусловно надо как-то экономить, как минимум психологический эффект — это должно быть для людей”, - убеждает председатель общественного союза “Совместная собственность” Сергей Филиппов.

Посетители парка наоборот радуются возможности развлечься, даже несмотря на дождь. Мол, после холодных темных домов получают здесь заряд позитива, который позволяет держаться в нелегких условиях. К тому же в парке позволяют заряжать гаджеты, предлагают горячие напитки, как в любом "Пункте незламности". “Я вообще из Николаева и всю войну радости было очень мало, того я думаю, что это классно прийти на каток. Людям нужно какие-то эмоции получать, какие-то радости», – говорит посетитель парка.

В компании ДТЭК объяснили, предоставляют равные условия всем потребителям. Парк развлечений получает электричество, когда его включают, как и другие клиенты, поэтому нарушений не видят. При этом в компании не разглашают, сколько энергии потребляет заведение. Можно лишь предположить исходя из мощности генератора, обеспечивающего работу парка во время отключений. Вот генератор 430 киловатт он выдает нам, что столько не нужно. С учетом того, что мы экономим”, — добавляют в парке развлечений.

Между тем трамваи и троллейбусы в Одессе ради экономии электричества целую неделю либо не работали вовсе, либо выезжали на маршруты всего на час с утра, в пиковое время. А одесситов до сих пор призывают экономить на всем, в частности, не пользоваться утюгами, потому что для поддержки системы важен каждый киловатт.

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