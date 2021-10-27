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Одесские медики в слезах рассказывают о нехватке кислорода для больных коронавирусом: ситуация критическая

Одесские медики в слезах рассказывают о нехватке кислорода для больных коронавирусом: ситуация критическая

УНИАН

В опорной больнице кислорода уже нет, в новом отделении другой больницы запасы окончатся уже в ноябре.

Экстренная эвакуация больных с коронавирусом из опорной больницы в Одессе. Там накануне вечером почти кончился кислород. Сорок три кислородзависимых пациента пришлось ночью перевозить в другой медучреждение, где есть криоцилиндр с запасом на 14 тонн. Эвакуацию проводили каретами скорых. Сначала переправили двадцать пять больных средней тяжести. Затем – по одному – тяжелых и крайне тяжелых.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Самое главное – всех сорок три пациента, в том числе и крайне тяжелые, которые на аппарате искусственной вентиляции легких размещены благополучно, кислород у них уже есть.

Но вечер накануне действительно был экстремальным. Кислород закончился не в какой-нибудь больнице, а в областном центре социально значимых болезней — именно там больница, которая является опорной. Обещанного поставщиком кислорода не поступило, и тогда срочно стали решать, как спасать пациентов. Наконец нашли места в недавно открытом "ковидном" отделении другой больницы. Людей начали перевозить в семь вечера каретами «скорых». Сначала по одному переправляли тяжелых и крайне тяжелых – в том числе и на аппаратах искусственной вентиляции. Последнего пациента перевезли уже около четырех утра.

«Они приезжают с баллонами, плюс у нас есть наши баллоны, которые мы подключаем для транспортировки, перевозим их туда, кого на аппаратах ИВЛ пересаживаем. Мы об этом говорим уже несколько дней, кислород нам доставляют, но в очень малых количествах», – отмечает заведующая реанимационным отделением одесского областного центра социально значимых болезней Екатерина Лотощенко.

В канун Одессы вместо обещанных двадцати тонн кислорода завезли всего шесть. Как объясняет поставщик, все из-за того, что два завода-производителя кислорода, остановились. Кислорода и без того не хватает, а здесь еще есть проблемы с логистикой. Ведь в Одессу кислород везут через Николаев. Николаев забирает себе весь заказанный объем груза. И в Одессу поступают остатки. Одесские медики в отчаянии и о вынужденной ночной эвакуации пациентов они рассказывали сквозь слезы.

Новости Одессы: в опорной больнице почти закончился кислород – оттуда эвакуируют больных COVID-19

Новости Одессы: в опорной больнице почти закончился кислород – оттуда эвакуируют больных COVID-19

«Когда нам поставщики уже окончательно сообщили о том, что они не привезут кислород, мы начали транспортировку пациентов. Наша заведующая реанимационным отделением потрясающий человек, который до последнего находился с каждым из этих пациентов вместе с 10 сопровождавшими анестезиологами», — в слезах рассказывает директор одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко.

И вот сейчас фактически тяжелых больных перевезли в одну больницу, где еще остаются хоть какие-то запасы кислорода. Как рассказали журналистам ТСН, здесь не все хорошо с бытовыми условиями, но есть криоцилиндр на 30 тонн, и это главное. Правда, кислорода в нем осталось всего 14 тонн, этого хватит до начала ноября. В этом и состоит главная проблема.

Фактически уже через несколько дней может возникнуть новая чрезвычайная ситуация, где кислородзависимых пациентов снова придется эвакуировать. Но тогда уже не будь куда. Ситуация без преувеличения критическая.

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