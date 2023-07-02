Одесские пляжи опасны: в воде подстерегает невидимая инфекция, угрозу несет и песок

Холерообразные вибрионы обнаружили специалисты в прибрежной зоне Черного моря и на нескольких одесских пляжах. Холеру эти возбудители вызывать не могут, однако значительно повышают риск острых кишечных расстройств, говорят специалисты ТСН.

Они призывают жителей области и дальше воздерживаться от купания, а также не употреблять выловленную в море рыбу. В частности, на пляже Ланжерон в мидиях уже обнаружены опасные бактерии. В то же время вода из кранов отвечает всем нормам, отмечают в лаборатории. Пробы берут каждый день после того, как россияне совершили теракт на Каховской ГЭС и загрязненная вода полилась в Черное море.

В Одессе жарко, соблазн погрузиться в воду большой, и люди снова полезли купаться. Почему идут на риски для здоровья, отказываются комментировать. Но можно предположить, что все потому что мусор, который принесло, визуально не виден, его унесло от берега. Море смотрится совсем по другому. Если еще несколько недель назад в воде плавала грязь, камыш, даже можно было увидеть бытовые вещи, сама вода имела бурый оттенок, была мутная, сейчас же море прозрачное. Ну, а холеровидный вибрион, который есть в воде, разумеется, невооруженным глазом не увидишь.

Экологи и специалисты лабораторий предостерегают подхватить болезнь реально и просто лежа на песке – этим предупреждением пренебрегают еще больше людей. Под наибольшей угрозой – дети, для них и болезнь более вероятна, и ход ее может быть тяжелым. Следовательно, специалисты призывают жителей области и дальше воздерживаться от купания. А также не употреблять выловленную в море рыбу — она может быть отравлена и заражена после попадания воды из Каховки в море.

Пока единственный показатель, улучшившийся после подрыва террористами плотины Каховской ГЭС, это соленость воды – она уже приближается к норме. Это дает надежду, что море наконец очистится, но сейчас об этом говорить рано. На очищение уйдет очень продолжительное время, говорят экологи.

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