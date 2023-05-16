Одесские врачи, пытавшиеся спасти близнецов, рассказали о версиях смертельного отравления: овощи там ни при чем

Двое близнецов скончались в Одессе от отравления. Точную причину гибели четырехлетних детей должна установить экспертиза. Медики предполагают, что по симптомам – это было токсичное химическое вещество, говорится в ТСН.

В реанимацию больницы четырехлетнюю девочку привезли в крайне тяжелом состоянии. Ее брат-близнец перестал дышать за несколько минут до приезда скорой, на руках у матери. Пять часов врачи боролись за жизнь ребенка, но чуда не произошло. "Ей были проведены так называемые противошоковые действия, но состояние не улучшалось, нарастала полиорганная недостаточность, отек мозга, она была переведена на искусственную вентиляцию легких", — говорит медицинский директор Одесской ОДКБ Ирина Кузьменко.

Детям стало плохо за два дня до того, рассказала медикам их мама. У обоих началась рвота, но женщина обратилась за помощью только к вечеру второго дня. Вызвала частную медсестру, почему не скорую, объяснить врачам не смогла. Семья – переселенцы из Херсона, поэтому, возможно, мать просто растерялась в чужом городе. После инъекции детям сначала стало лучше и они заснули, но ночью их состояние резко ухудшилось. “Мы рассматривали несколько версий — наличествовал выраженный токсикационный синдром, это была серого землистого цвета кожа, нарушение периферического кровообращения. Одна из версий – это было химическое отравление в частности”, – предполагает заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Одесской ОГКЛ Владимир Босенко.

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Дети ели вместе со взрослыми, уверяла медиков мама. Меню было обычное, но кроме малышей, никто не заболел. По одному из предположений, близнецы отравились молодыми овощами из обработанных химикатами полей. Но медики говорят, картина отравления указывает на другое, как химию против крыс или токсическое растение. "Нитраты имеют совсем другую клинику отравления, это нитраты не были... Это нужно делать полный токсикологический анализ", — добавляют медики.

То, что смерть детей вызвал препарат, введенный медсестрой, врачи тоже отвергают “Он не мог вызвать такие последствия как летальный случай. Делали уже, когда у детей была рвота. Мать должна была, если уже второй день рвоты у детей, обратиться к врачам”, — объясняют в больнице.

Полиция рассматривает дело как несчастный случай, но начала и расследование по статье "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником". Очевидно, речь идет о медсестре, сделавшей детям укол.

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