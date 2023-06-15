Одесских собак-саперов отправляют на передовую расчищать путь для наступления: благотворители снабдили амуницией и их

На передовую бойцы минно-розыскной службы отправятся уже через несколько дней и помогут воинам освобождать украинскую землю от врага и его смертельных ловушек.

Бронежилеты, активные наушники и даже тактические очки – одесские собаки-саперы получили новую амуницию и готовятся к выезду на передовую. Их тренеры сейчас готовят своих питомцев на интенсивных учениях, говорится в ТСН.

Задача саперов при отработке навыков – разминировать дорогу и расчистить путь для наступления. Сначала бойцы запускают дрона-разведчика, тот фиксирует, что враг убежал, но оставил растяжки, так что собак пускать опасно. Взрывотехники специальным снаряжением обезвреживают закладку на расстоянии. После работы становится двухлетняя овчарка Йорна.

Она почти сразу находит противотанковую мину и кучу гранат. Пока сапер обезвреживает их, собака отдыхает. "Работы, конечно, много, государство нуждается в таких подразделениях, потому что очень много территорий заминировано и разминирование займет не один год", — говорят кинологи штаба ГСЧС.

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На передовую кинологи-саперы поедут в форме, подаренной волонтерами из Нидерландов. Есть амуниция и для четвероногих, которая поможет им сохранить жизнь и здоровье. Активные наушники нужны, чтобы Йорна из-за взрывов не искалечила слух, а тактические очки – защитят глаза. "До сих пор у нас не было подобной экипировки, но я думаю, что собаки быстро будут привыкать к ней и в дальнейшем будут применяться при выполнении боевых задач", — говорят кинологи.

"Они защищают так же Украину, как защищают ее наши ребята и поэтому, конечно, они должны быть в тишине, в покое и в чистоте", — убеждает руководитель благотворительной организации Юлия Златина.

На разминирование кинологи с собаками поедут в подаренном микроавтобусе с полным приводом, способным преодолеть любой путь. “Здесь две клетки для транспортировки служебных собак, обустроены. И собачкам будет комфортно перемещаться, а также будет поток воздуха”, — показывают спасатели.

На передовую бойцы минно-розыскной службы отправятся уже через несколько дней и помогут воинам освобождать украинскую землю от врага и его смертельных ловушек.

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