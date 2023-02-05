Одесский блекаут затягивается: какие прогнозы дают жителям региона

В области произошла масштабная авария на электроподстанции – после многочисленных вражеских попаданий отремонтированный трансформатор не выдержал нагрузки. Произошло возгорание, из-за пожара на время без питания осталась даже критическая инфраструктура города и части области, говорится в ТСН.

Пока новости неутешительны – 300 000 жителей Одессы и Одесщины без света. Все усилия энергетиков направлены на то, чтобы обеспечить людей электричеством хотя бы по схеме "2 на 8". То есть 2 часа – со светом, восемь – без. Это задача-максимум для ликвидирующих последствия. На лучшее и надеяться, ведь ситуация крайне сложная, и перспективы, говорят энергетики, не слишком оптимистичны.

На этот раз блекаут произошел из-за сразу двух аварий на энергообъектах, которые случились в течение суток. Первую ликвидировали достаточно быстро, а вот через вторую поднялся масштабный пожар. Без питания осталась даже критическая инфраструктура. Техника, объясняют в "Укрэнерго", просто не выдержала нагрузку из-за постоянных повреждений. “С 10 октября и особенно в последние два месяца, все три подстанции, питающие город Одессу и Одесскую область, получили повреждения. Мы потеряли очень много оборудования в результате этих атак”, — заявляет глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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Этот блекаут жители Одесской области встретили уже хорошо подготовленными. После последних обстрелов в условиях аварийных отключений люди жили в течение 9 дней. Но, признаются – тяжело. Хуже обитателям многоэтажек, многие из которых без электричества не имеют и тепла. “Все-таки давит это очень сильно. У меня все завязано на электричество потому и плесень появляется и холод”, — говорит одессит Константин.

Чтобы хотя бы критическая инфраструктура работала без остановок со всех уголков Украины, в Одесу направляются 65 мощных генераторов. Из хороших новостей – есть водоснабжение и тепло. Поезда следуют расписанию, действуют все "Пункты незламности".

Но уже очевидно, что ближайшие дни будут крайне тяжелыми и ограничения в электроснабжении будут существенные.

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