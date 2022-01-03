Одесский депутат оскандалился поздравлениям с Новым годом на фоне трансляции речи Путина

Мужчина при этом пожелал украинцам мира.

В Одесской области депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виталий Градинар решил поздравить с наступающим Новым годом в социальной сети своим фото, но за спиной у него как раз шла трансляция речи президента России Владимира Путина.

«С грядущим, друзья! Мира и процветания всем нам», — написал он в "Фейсбуке".

Выступление Путина Градинар смотрел на запретном в Украине российском телеканале.

Его друзьям и некоторым пользователям такое фото было по душе, но в Сети разгорелся скандал. Но очевидно мужчину это мало волнует, ведь он до сих пор не убрал фотографию со своей страницы или даже не сделал ее доступной не для всех.

Читайте также:

Закарпатец получил годовой срок за осквернение еврейской ханукии

80 человек сгорели, еще 8 утопились в водоемах: ГСЧС назвали статистику смертности в предновогоднюю неделю и в праздник

Во Львове водитель сбила пешехода: мужчина скончался на месте ДТП