Одессу накрыл мощный ураган: десятки сломанных деревьев, разбитые машины и двухметровые волны на море

В Гидрометцентре объясняют, что ветер — это предвестник потепления и образовался из-за смешивания холодной и теплой массы воздуха.

Жители Одессы почувствовали силу ураганного ветра. Там упало около трех десятков деревьев, которые разбили машины и травмировали водителя.

О последствиях непогоды 21 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Так, в одном из районов города огромный клен не выдержал порывов ветра и привалил четыре автомобиля. Владельца одной из поврежденных машин большая ветка ударила по голове. Медики оказали пострадавшему помощь прямо на месте. В стационарном лечении он не нуждался.

А на парковке возле одесского радио рынка на припаркованные автомобили рухнул огромный тополь, который разбил 4 машины. К счастью, внутри водителей не было и никто не травмировался. Всего в Одессе напора ветра не выдержали около трех десятков деревьев и крупных веток.

Между тем на море возле Одессы юго-западный ветер поднимал волны почти двухметровой высоты. Штормило на протяжении всего дня.

Но одесситы к любой погоде относятся с оптимизмом. На пляже вышли отчаянные, которым нравится такой экстремальный отдых. Некоторые даже ныряли в воду, температура которой сейчас только плюс десять и воздуха плюс 16.

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В свою очередь в Гидрометцентре объясняют, что ветер — это предвестник потепления и образовался из-за смешивания холодной и теплой массы воздуха. Но уже завтра он ослабеет.

22 октября жителей Одесской области ожидает почти летняя погода. Синоптики обещают до 22 градусов тепла.

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